El Gobierno argentino establece un nuevo decreto para regular las actualizaciones por inflación

El Gobierno argentino decidió establecer un nuevo decreto que regirá las actualizaciones por inflación de los dos años previos y el primer trimestre de 2026, a partir del 1 de julio.

El Gobierno argentino decidió establecer un nuevo decreto que regirá las actualizaciones por inflación de los dos años previos y el primer trimestre de 2026, a partir del 1 de julio.

Esta medida se suma a la aplicación de alzas que se han venido aplicando desde que asumió la gestión el presidente Milei. Aunque se han ido aplicando incrementos por trimestres de 2024, 2025 y ahora se sumó la inflación de los primeros tres meses de este año, la actualización de los gravámenes sobre las ventas de nafta y gasoil se aplazó un mes en abril debido al impacto de la guerra.

Sin embargo, a partir de mayo, se aumentó un 1% los combustibles y se mantendrán los precios hasta fin de junio. El CEO de YPF, Horacio Marin, explicó que la compañía no trasladará las fluctuaciones bruscas del petróleo internacional a sus productos. Si hay traspaso de subas impositivas o de los biocombustibles, se espera que la inflación se mantenga en un 2,6% para los próximos meses, según se espera que sea la desaceleración.

Es importante destacar que la inflación en marzo cerró en un 3,4% y se espera que se mantenga en un 2,6% para los próximos meses. El Gobierno argentino espera que esta medida ayude a estimular el crecimiento de la economía y se suma a la aplicación de alzas que se han venido aplicando desde que asumió la gestión el presidente Milei.

Aunque se han ido aplicando incrementos por trimestres de 2024, 2025 y ahora se sumó la inflación de los primeros tres meses de este año, la actualización de los gravámenes sobre las ventas de nafta y gasoil se aplazó un mes en abril debido al impacto de la guerra. Sin embargo, a partir de mayo, se aumentó un 1% los combustibles y se mantendrán los precios hasta fin de junio.

El CEO de YPF, Horacio Marin, explicó que la compañía no trasladará las fluctuaciones bruscas del petróleo internacional a sus productos. Si hay traspaso de subas impositivas o de los biocombustibles, se espera que la inflación se mantenga en un 2,6% para los próximos meses, según se espera que sea la desaceleración





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