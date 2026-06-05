El Gobierno argentino aprueba 18 proyectos RIGI por 22.500 millones de dólares en nueve provincias

El Ministerio de Economía confirmó la aprobación de 18 iniciativas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, con inversiones que superan los 22.500 millones de dólares. Los proyectos, distribuidos en Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca, Jujuy y Santa Fe, incluyen infraestructura petrolera y gasífera, parques eólicos y solares, minería de litio y un proyecto siderúrgico. Se estima que hay 40 propuestas más en evaluación.

El Ministerio de Economía de Argentina ha aprobado una serie de proyectos que suman una inversión total de 22.500 millones de dólares bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ).

Estos proyectos se distribuyen en nueve provincias: Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca, Jujuy y Santa Fe. Las iniciativas abarcan sectores clave como infraestructura petrolera y gasífera, energía renovable, puertos y minería de litio, cobre, oro y plata.

Se estima que existen alrededor de 40 propuestas adicionales en evaluación para adherirse al RIGI, con un plazo aproximado de evaluación de 45 días, y se proyecta que la mayoría sean aprobadas antes de la finalización del régimen en julio de 2027. Dentro de los proyectos aprobados se destaca la ampliación del proyecto de litio Sal de Oro en Río Negro, anunciado recientemente por el ministro de Economía.

Además, en Mendoza se desarrolla el parque solar fotovoltaico Las Heras, que ya genera 100 megavatios de energía renovable tras recibir la habilitación de Cammesa en diciembre, con una capacidad instalada proyectada de 305 megavatios. En Olavarría, provincia de Buenos Aires, avanza la construcción de un parque eólico con una capacidad de generación de 180 megavatios, con una inversión significativa.

En el sector de transporte de energía, se está completando un gasoducto de 14 millones de metros cúbicos desde Neuquén hacia Buenos Aires, reforzando la capacidad de transporte. Otros proyectos incluyen un oleoducto de 437 kilómetros que conectará Allen con Punta Colorada en Río Negro, destinado a transportar gas natural desde Vaca Muerta hacia el golfo San Matías para la exportación de GNL, enmarcado en el proyecto de GNL.

También se menciona un proyecto siderúrgico llamado Sidersa, adherido al RIGI, con inversiones en infraestructura. La mayoría de estas iniciativas buscan atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y actividades que aún no tienen desarrollo en el país, como la minería de litio y la energía renovable a gran escala. El gobierno planea que estos proyectos impulsen la creación de empleo directo y el desarrollo de infraestructura estratégica.

El RIGI ha sido diseñado como un instrumento para fomentar grandes inversiones, con el objetivo de diversificar la matriz productiva y energética de Argentina. Los proyectos aprobados muestran un enfoque en la explotación de recursos naturales como el litio, el gas de Vaca Muerta y la generación de energías renovables. Se espera que, una vez finalizado el proceso de evaluación, se sumen más iniciativas en sectores como minería, energía y logística portuaria.

La concentración de proyectos en nueve provincias refleja una estrategia de desarrollo regional, aunque aún quedan muchas provincias sin proyectos aprobados bajo este régimen. La inversión extranjera en estos proyectos podría tener un impacto significativo en la economía nacional, especialmente en la balanza comercial a través de las exportaciones de gas natural licuado y minerales





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