El Gobierno ante una encrucijada por la renovación en la estratégica Cámara Federal

La inminente jubilación del juez Martín Irurzun abre una disputa de poder en el Gobierno sobre el control de la Cámara Federal porteña, tribunal clave en las causas de corrupción.

El Gobierno nacional se encuentra ante una encrucijada institucional de alta relevancia política: la posibilidad de rediseñar la composición de la estratégica Cámara Federal porteña. Este tribunal intermedio, que funciona como un filtro determinante para las causas de corrupción, se halla en un momento de fragilidad institucional ante la inminente posibilidad de que tres de sus magistrados deban abandonar sus cargos.

La situación pone a prueba la estructura judicial argentina, dado que la Cámara es el escenario donde se decide si los procesos de alto impacto contra funcionarios y exfuncionarios avanzan hacia el juicio oral o, por el contrario, son frenados en instancias previas. En este tablero de ajedrez, el papel de Martín Irurzun es central debido a que, al cumplir 75 años el próximo 18 de julio, su permanencia requiere un nuevo acuerdo del Senado. A pesar de haber solicitado este trámite hace más de un año, su expediente permanece estancado, lo cual ha generado una fuerte incertidumbre en los pasillos de Comodoro Py y una notable agitación en los círculos de poder. La parálisis del pliego de Irurzun no es un hecho aislado, sino que refleja las profundas tensiones internas dentro de la actual administración. Fuentes cercanas al Poder Ejecutivo indican que la toma de decisiones en el ámbito judicial ha migrado desde el entorno del asesor Santiago Caputo hacia la órbita de Karina Milei, quien ejerce una influencia creciente sobre el Ministerio de Justicia. Esta reconfiguración del poder ha dejado el destino de Irurzun atrapado en disputas políticas, ya que ciertos sectores gubernamentales asocian al magistrado con el juez Ariel Lijo, figura que compite por la Procuración General. Mientras el Gobierno argumenta que el pliego sigue bajo estudio y que aún existe un margen de tiempo, diversos magistrados de todas las instancias han iniciado gestiones ante la Casa Rosada para abogar por la continuidad de quien es considerado un pilar de la jurisprudencia en temas de derechos humanos y lucha contra la corrupción. La disparidad de criterios es evidente al contrastar este caso con el del camarista Carlos Mahiques, cuyo pliego ha avanzado con celeridad a través de los canales institucionales, recibiendo ya el respaldo necesario en comisión para su continuidad. El tiempo corre en contra de la continuidad de Irurzun, cuya figura ha sido fundamental en la configuración de la doctrina jurídica argentina durante las últimas tres décadas. Si el Ejecutivo no inicia el proceso de formalización en el transcurso de los próximos quince días, la posibilidad material de obtener el acuerdo del Senado se desvanecerá, dejando vacante un sillón clave. Esta coyuntura es especialmente delicada considerando que el magistrado interviene en expedientes de altísima sensibilidad, como las denuncias sobre irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad. La resolución de este conflicto no solo definirá la estabilidad de la Cámara Federal, sino que servirá como termómetro para medir hasta dónde llega la voluntad del Ejecutivo de intervenir en el Poder Judicial y cómo se resolverán las lealtades dentro de la coalición gobernante frente a casos que tocan intereses de la actual gestión





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