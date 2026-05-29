El Gobierno analiza hacer las PASO optativas y avanza en una reforma electoral integral

El Poder Ejecutivo evalúa modificar el sistema de primarias para que la participación no sea obligatoria, con un umbral del 10% del padrón. La decisión se anunció tras una reunión entre el ministro del Interior y el titular de la Cámara de Diputados, y se enmarca en una reforma electoral más amplia que incluye cambios en la boleta única, financiamiento partidario y requisitos para candidatos.

El Gobierno nacional está evaluando diversas opciones para modificar el sistema de elecciones primarias , abiertas, simultáneas y obligatorias ( PASO ), prioridad dentro de su agenda legislativa.

Tras una reunión entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se decidió abandonar una postura intransigente y abrir el diálogo. Una fuente cercana a la estrategia legislativa confirmó que una de las alternativas en estudio es un proyecto presentado por la Unión Cívica Radical (UCR) que propone hacer que la participación en las primarias sea optativa, eliminando la sanción o carga pública por no asistir.

Esta medida busca optimizar la organización de los comicios y establece un umbral mínimo del 10% del padrón electoral para que las primarias se realicen. Además, se incorporaría el uso de plataformas oficiales como 'Mi Argentina' para certificar avales, bajo supervisión de la Justicia Electoral Nacional, garantizando anonimato y transparencia.

El proyecto también contempla la posibilidad de que un candidato a presidente que gane en las primarias de su agrupación pueda ser proclamado como el candidato del partido, sin necesidad de competir internamente si no hay otros rivales. Si bien las conversaciones están en etapa preliminar, el Gobierno comprendió que es necesario aceptar modificaciones para avanzar con la reforma, ya que sectores opositores condicionaban su apoyo a cambios en el régimen de las PASO.

Otros puntos de la reforma electoral incluyen ajustes a la Boleta Única Papel, permitiendo un casillero para votar todas las categorías de un mismo partido en elecciones simultáneas; la prohibición de que personas condenadas en segunda instancia sean candidatas; la eliminación de aportes estatales a los partidos; la supresión de límites de gastos de campaña; y el aumento del tope de aportes privados





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