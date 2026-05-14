El Gobierno amplía Exporta Simple para que más PyMEs puedan vender al exterior

El Gobierno definió cambios en Exporta Simple, el régimen simplificado que permite a emprendedores y pequeñas empresas exportar productos de manera digital y con menos carga burocrática. La principal novedad es que se eliminarán tanto el límite de u$s 15.000 por operación como el tope anual de u$s 600.000 por exportador, una modificación que apunta a darle mayor escala al sistema y facilitar que más PyMEs puedan vender al exterior.

El Gobierno definió cambios en Exporta Simple , el régimen simplificado que permite a emprendedores y pequeñas empresas exportar productos de manera digital y con menos carga burocrática.

La principal novedad es que se eliminarán tanto el límite de u$s 15.000 por operación como el tope anual de u$s 600.000 por exportador, una modificación que apunta a darle mayor escala al sistema y facilitar que más PyMEs puedan vender al exterior.

"Ampliamos Exporta Simple para que cada vez más emprendedores y PyMEs puedan crecer exportando", afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, al anunciar la medida. Según explicó el funcionario, el sistema permite gestionar exportaciones "100% online, sin trámites complejos, y con la logística a cargo de operadores especializados".

Además, destacó que durante 2025 más de 400 usuarios exportaron a más de 70 destinos distintos mediante este esquema. Entre los productos enviados al exterior aparecen artículos de cuero, paneles solares, equipos de ozonoterapia, reactivos de diagnóstico y módems. Hasta ahora, el régimen tenía dos restricciones centrales: cada operación no podía superar los u$s 15.000 FOB y cada exportador tenía un límite anual acumulado de u$s 600.000. Con los cambios anunciados por Economía, ambos topes dejarán de existir.

Esto permitirá que empresas que ya utilizan el sistema puedan continuar exportando bajo el esquema simplificado aun cuando aumenten el volumen de sus ventas al exterior





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