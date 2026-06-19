El Gobierno adjudica la Hidrovía a consorcio belga-argentino y promete baja del 13,5% en costos logísticos

Privatización de la Vía Navegable Troncal por 25 años a cargo de Jan De Nul y Servimagnus, con inversiones anuales de USD 628 millones y compromiso de reducción de costos para exportaciones.

El Gobierno argentino ha formalizado la privatización de la Hidrovía , uno de los activos de infraestructura más estratégicos del país, al adjudicar la concesión de la Vía Navegable Troncal a un consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus.

Esta decisión, oficializada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) mediante una resolución que culmina el proceso licitatorio iniciado a fines de 2025, establece que el grupo privado será responsable de la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la principal vía de transporte fluvial nacional por un plazo de 25 años, con posibilidad de prórroga de hasta cinco años adicionales. La concesión abarca labores esenciales como dragado, redragado, señalización y mantenimiento de la ruta fluvial que conecta gran parte de la producción argentina con los mercados internacionales, por la cual sale aproximadamente el 80% de las exportaciones del país.

El esquema contractual, que funciona bajo la modalidad de obra pública por peaje y a riesgo empresario sin financiamiento estatal, exige al adjudicatario constituir una Sociedad de Propósito Específico y presentar una garantía especial de 35 millones de dólares antes de la firma definitiva, prevista en los próximos 30 días. El Ejecutivo nacional enfatizó que esta medida marca el comienzo de una nueva etapa basada en la inversión privada, aunque el Estado conservará las funciones de regulación y control.

Según las proyecciones del Ministerio de Economía, la concesión generará una reducción del 13,5% en los costos logísticos, un beneficio directo que permitirá a los buques completar cargas en los puertos de origen y, por ende, mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas en el exterior. Asimismo, se anticipa un crecimiento significativo del tráfico de embarcaciones durante el horizonte del contrato: el movimiento internacional aumentaría un 38,1%, el transporte de cabotaje un 28,2% y el tránsito de embarcaciones al norte de Santa Fe un 52,4%.

Las principales inversiones, que ascienden a una facturación promedio anual estimada en 628,2 millones de dólares, se concentrarán durante los primeros siete años de la concesión, con obras que incluyen la profundización de canales, mejoras operativas y la incorporación de tecnología destinada a fortalecer la seguridad de la navegación y las tareas de control contra el narcotráfico. La recuperación económica del proyecto, por su parte, comenzaría en la segunda etapa del contrato.

El proceso de adjudicación contó con el respaldo de diversos actores del sector, entre ellos cámaras exportadoras, entidades empresarias, operadores portuarios y gobiernos provinciales de la región, lo que simboliza un amplio consenso en torno a la necesidad de modernizar esta vía crucial. El consorcio ganador, liderado por Jan De Nul, firma especializada en dragado e infraestructura marítima, asume así el desafío de ejecutar un plan de obras ambicioso que busca no solo optimizar la logística fluvial, sino también posicionar a Argentina como un hub logístico competitivo en el Cono Sur.

La concesión de la Hidrovía, que históricamente estuvo a cargo del Estado a través de la Administración General de Puertos, representa una de las privatizaciones más significativas en materia de infraestructura de la última década, con implicancias directas en la cadena de valor de los principales complejos exportadores del país, como el agropecuario, el minero y el industrial. La puesta en marcha de esta nueva etapa de inversiones se concibe como un catalizador para reducir los costos de producción, aumentar la capacidad de carga y, en última instancia, impulsar el crecimiento de las exportaciones que son vitales para la balanza comercial argentina





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