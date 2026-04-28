El Gobierno acelera la renovación de la Cámara Federal con concursos para reemplazar a Bruglia y Bertuzzi

El Consejo de la Magistratura inicia el proceso para reconfigurar la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, un tribunal clave en los casos de corrupción. El Gobierno busca moldear la justicia a su imagen y semejanza, acelerando los concursos para reemplazar a los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, mientras se define el futuro de Martín Irurzun. La historia previa entre los magistrados y el viceministro Santiago Viola acelera este proceso, en un contexto de tensiones políticas y judiciales.

El Consejo de la Magistratura ha convocado para este jueves a la Comisión de Selección con el objetivo de abordar los concursos destinados a reemplazar a los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, miembros de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, un tribunal intermedio que juega un papel crucial en los casos de corrupción .

Este órgano es responsable de confirmar o frenar los avances de estos procesos, lo que lo convierte en un actor clave en la justicia argentina. La decisión de convocar a estos concursos marca un giro en la estrategia del Gobierno, que hasta ahora no había enviado pliegos al Senado para renovar los cargos judiciales. La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia en marzo pasado fue un indicio de este cambio de rumbo.

Con solo dos consejeros propios, el Gobierno ha logrado consensos con otros sectores políticos para incluir estos concursos en la agenda del Consejo de la Magistratura, lo que demuestra su intención de moldear la justicia a su imagen y semejanza. El jueves, la Comisión tratará el envío de ternas al plenario del Consejo para cubrir las vacantes de Bruglia y Bertuzzi, un primer paso en este proceso de renovación.

Si estas ternas son aprobadas, el Poder Ejecutivo podrá designar a dos nuevos camaristas para estos cargos estratégicos. La Cámara Federal está compuesta por dos salas de tres jueces cada una, y ahora el Consejo de la Magistratura podría cubrir tres vacantes, incluyendo la de Martín Irurzun, quien cumple 75 años el 18 de julio y cuya renovación ha sido pospuesta por el Gobierno.

La renovación del acuerdo de Irurzun se ha visto afectada por tensiones internas entre Santiago Caputo y Karina Milei, quienes interpretan que el camarista está vinculado al juez federal Ariel Lijo, competidor del ministro de Justicia por el cargo de Procurador General de la Nación. Los magistrados Bruglia y Bertuzzi han estado en el punto de mira del kirchnerismo desde el gobierno de Alberto Fernández debido a sus fallos adversos a la expresidenta Cristina Kirchner.

Ambos fueron trasladados por decreto durante la gestión de Mauricio Macri desde otros tribunales a sus actuales cargos en la Cámara Federal. La Corte Suprema determinó que se debían realizar concursos para elegir jueces definitivos que ocupen los cargos de todos los magistrados trasladados, pero el kirchnerismo solo impulsó los concursos de Bruglia y Bertuzzi.

Estos últimos presentaron un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando que el Estado argentino busca removerlos y que su estabilidad e independencia como magistrados están en riesgo. El gobierno de Milei, bajo la gestión de Mariano Cúneo Libarona, intentó una solución amistosa para cerrar el caso sin mayores consecuencias para el Estado, pero este intento fracasó.

Con la llegada de la dupla Mahiques-Santiago Viola al Ministerio de Justicia, se aceleraron los tiempos para forzar la salida de Bruglia y Bertuzzi. Fuentes del Gobierno indicaron que el concurso está en etapa de definición. En los tribunales se cree que la historia previa entre Bruglia, Bertuzzi y el viceministro Viola acelera este proceso, ya que ambos magistrados confirmaron el procesamiento de Viola, acusado de montar testigos falsos para perjudicar al juez Sebastián Casanello.

Viola fue sobreseído por la Cámara Federal de Casación, pero esta historia no ayudó a las aspiraciones de Bruglia y Bertuzzi de permanecer en sus cargos. Además de estos concursos, el mismo jueves la Comisión de Selección tratará el envío de ternas para un cargo en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, otro puesto sensible para el Gobierno, ya que en este juzgado podría terminar la causa contra las autoridades de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), incluyendo a su tesorero, Pablo Toviggino, por la fastuosa quinta de Pilar que se adjudica a supuestos testaferros





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