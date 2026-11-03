El gobernador critica el modelo económico y pide diálogo serio con Nación

El gobernador cuestiona las medidas impositivas del Gobierno Nacional, exige eliminar sellos cheque y defiende a Pymes ante el cierre de 33 mil empresas.

El mandatario provincial ha manifestado su profunda discrepancia con las recientes medidas impositivas implementadas por el Gobierno Nacional, especialmente aquellas dirigidas a aliviar la carga tributaria sobre las pequeñas y medianas empresas. Además, ha solicitado formalmente la eliminación del impuesto a los sellos por parte de las provincias, argumentando que la actual estrategia económica está dejando atrás a sectores productivos clave para el desarrollo regional.

Críticas a la eliminación del impuesto sellos

El gobernador expresó su desacuerdo explícito con la forma en que el ministro de Economía planteó la eliminación del gravamen a los sellos cheque. Considera que esta iniciativa fue presentada sin considerar adecuadamente la situación crítica de los sectores que están sufriendo las consecuencias del modelo económico actual. A su juicio, la medida fue comunicada de manera superficial, sin una discusión previa sustancial.

Also read Patricia Bullrich respalda la suspensión de embargos a las pymes hasta 2027

Reclamó que el Estado no puede desentenderse del cierre de 33 mil empresas que han quebrado recientemente en el interior del país. Insistió en que, además de encender los nuevos motores de la economía, como la energía y la minería, es imperativo sostener los sectores que históricamente apuntalaron el desarrollo del país. Ignorar estas industrias tradicionales genera un desequilibrio grave en el tejido productivo nacional.

Defensa de sectores industriales afectados

Se refirió específicamente a la situación delicada que atraviesan asociaciones empresariales como Pauny y Metalfor, representantes de la industria manufacturera. El jefe provincial enfatizó que estamos teniendo grandes problemas con sectores a los que tenemos que asistir de manera inmediata y directa. No podemos mirar para otro lado mientras estas ramas productivas enfrentan su crisis más aguda en los últimos años.

Advertisement

Sostuvo que el Gobierno nacional parece tener a todos los trabajadores en la calle o en riesgo laboral, mientras hay otras firmas con graves problemas financieros. Esta tendencia va a generar desempleo en el interior, lo cual contradice los objetivos de estabilidad social y económica. Desarrollar los nuevos motores y que se apaguen otros no es inteligente desde una perspectiva de política pública integral.

Estrategia energética vs industria local

El gobernador apuntó a la predisposición del Gobierno para atender las necesidades de sectores como la energía, la minería y el petróleo, ignorando lo que sucede en el resto de las ramas productivas. Marcó que las provincias en las que se están desarrollando estas actividades gozan de regalías, mientras que en el resto del territorio no se observa el mismo nivel de apoyo económico o fiscal.

Critiqué que el Estado Nacional no pone un peso en rutas, lo que encarece injustamente el transporte de mercancías para la industria local. En ese sentido, reclamó que se elimine el impuesto a los combustibles dado que el Estado Nacional no pone un peso en rutas. Esta medida sería fundamental para aliviar los costos operativos de las empresas que aún sobreviven.

Propuestas para el diálogo político

Consultado sobre si se sumaría a un diálogo por un pacto fiscal, insistió en que hay que sentarse seriamente con los responsables de la hacienda pública. No hay que tirar una consigna a la prensa y después preguntarnos si estamos de acuerdo. Sentémonos en serio y no con consignas para quedar bien ante la opinión pública. La transparencia y la profundidad son necesarias para resolver los conflictos.

Advertisement

Y pidió que se tome en cuenta la situación de los sectores que están siendo afectados por el modelo económico vigente. Hay que sentarse a discutir, pero no es tirar consignas por tirar a la prensa y después preguntarnos qué nos parece. La política económica requiere análisis técnico y no declaraciones mediáticas vacías. El desafío es integrar todas las voces productivas en la toma de decisiones futuras.