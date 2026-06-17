El gobernador Axel Kicillof celebra la victoria argentina en el Mundial 2026

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, utilizó sus redes sociales para mostrar su apoyo a la selección argentina tras el debut ganador en el Mundial 2026, compartiendo una imagen de Lionel Messi y un mensaje de aliento que rápidamente se viralizó.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , expresó su entusiasmo por la victoria de la selección argentina en su debut del Mundial 2026 contra Argelia.

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario publicó un mensaje brev e pero efusivo: "¡Dale campeón!

", acompañado por un emoji de aplausos. La publicación, que tuvo lugar a la 1:12 a.m. del 17 de junio de 2026, incluía una imagen de Lionel Messi, capitán y figura destacada del encuentro, celebrando con su camiseta número 10 de espaldas a la cámara. La repercusión fue inmediata, acumulando miles de interacciones mientras el país vivía un clima de euforia tras el primer triunfo argentino en la defensa de su título mundial.

Este hecho refleja cómo el éxito deportivo trasciende el ámbito del fútbol y llega a todos los sectores de la sociedad, incluido el arco político, que no dudó en sumarse a la celebración nacional





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mundial 2026 Selección Argentina Axel Kicillof Lionel Messi Argentina Vs Argelia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mundial 2026: la selección de Uruguay sufrió pero rescató un valioso empate frente a Arabia SauditaLa selección de Uruguay rescató un agónico empate 1-1 frente a Arabia Saudita en el esperado debut mundialista. Maxi Araújo salvó a la Celeste en Miami.

Read more »

La Argentina se llena de celeste y blanco antes del Mundial 2026Famosos y familiares de jugadores de la Selección argentina desembarcaron en Estados Unidos para acompañar a la selección en el inicio de la nueva ilusión mundialista

Read more »

Shahriyar Moghanloo y Finn Surman protagonizan un partido emocionante en el Mundial 2026La selección de Irán debutó en el Mundial 2026 con un emocionante empate 2 a 2 contra Nueva Zelanda, a pesar de las restricciones de viaje que enfrenta la delegación iraní.

Read more »

Copa Mundial de la FIFA 2026: cómo llega Noruega al Mundial para su debut contra IrakLa selección nórdica disputará su cuarta Copa del Mundo en su historia; Erling Haaland, el delantero estrella que lleva sobre sus hombros la ilusión de los noruegos

Read more »