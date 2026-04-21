El giro diplomático de Javier Milei: de las críticas feroces a la reconciliación con el Papa Francisco

En el cierre de su gira por Israel, el presidente argentino Javier Milei reflexiona sobre su relación con el sumo pontífice, dejando atrás los insultos del pasado para reconocerlo como una figura histórica fundamental y profundizar los lazos institucionales con la Santa Sede.

El presidente Javier Milei concluyó este martes su relevante gira oficial por el Estado de Israel, un viaje marcado por una agenda cargada de simbolismo político y religioso. Acompañado por su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno, el mandatario libertario dedicó parte de su última jornada a visitar la histórica Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, un sitio de profunda importancia para la cristiandad.

Sin embargo, más allá de los actos protocolares en Medio Oriente, el eje de la atención mediática se trasladó hacia la relación del mandatario con el Vaticano. En un gesto que marca un antes y un después en su comunicación política, Milei utilizó sus redes sociales para dedicar unas palabras al Papa Francisco, a quien calificó como el argentino más importante de toda la historia, una afirmación que contrasta notablemente con el tono que utilizó durante su etapa como candidato presidencial. Es preciso recordar que, durante la campaña electoral, el discurso de Milei hacia Jorge Bergoglio fue extremadamente agresivo y cargado de insultos que resonaron en todo el mundo católico. En aquel entonces, el actual jefe de Estado argentino llegó a tildar al Pontífice de ser un impresentable, un representante del maligno en la Tierra y otros términos despectivos que generaron una fuerte polémica. No obstante, tras alcanzar la presidencia y mantener encuentros formales en el Vaticano, la postura de Milei ha experimentado una metamorfosis total. En su publicación en la red social X, el presidente recordó con calidez el momento en que pudo disculparse personalmente con Francisco. Según el relato de Milei, al pedir perdón por sus errores pasados, el Papa le respondió con una actitud magnánima y conciliadora, restándole importancia a los agravios previos al decir que todos cometemos errores en la juventud. Este intercambio ha servido de base para una nueva etapa de respeto mutuo y diálogo entre la Casa Rosada y la Santa Sede, distanciándose de la crispación que dominó el periodo de elecciones. La reconciliación no se limitó a las redes sociales, sino que fue ratificada mediante un documento formal enviado a monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. En dicha misiva, el presidente reafirmó su consideración hacia el Papa, destacando la magnitud de su misión universal y subrayando que el Pontífice es, sin lugar a dudas, uno de los argentinos más trascendentes de la historia nacional. Milei hizo mención especial al llamado telefónico que recibió del Papa el pasado 22 de noviembre de 2023, apenas unos días después de su victoria electoral, destacando que aquellas palabras de aliento fueron cruciales para su gestión. El mandatario concluyó expresando su profunda valoración por la calidez y claridad de los encuentros que tuvieron lugar en Roma durante febrero de 2024, sellando así una tregua definitiva que busca priorizar la institucionalidad por encima de los enfrentamientos retóricos que caracterizaron su irrupción en la política argentina. Este cambio de rumbo no solo busca apaciguar las tensiones internas, sino también fortalecer la imagen de la Argentina en el escenario global a través de un vínculo diplomático sólido con una de las figuras más influyentes del siglo XXI





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Javier Milei Papa Francisco Vaticano Relaciones Internacionales Política Argentina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Netanyahu recibió a Milei y lo destacó como 'un gran amigo de Israel'Encuentro de Javier Milei con Netanyahu

Read more »

La agenda completa de Javier Milei en un nuevo viaje a IsraelEl Presidente llevará a cabo una visita oficial de cuatro días, con el propósito de integrar la comitiva de las celebraciones por el Día de la Independencia.

Read more »

Mercado laboral: cuáles son las provincias donde se creó empleo registrado y las que perdieron puestos de trabajoEl mapa laboral está fragmentado, con mejoras puntuales, pero retrocesos generalizados desde que asumió Javier Milei.

Read more »

Milei recordó al papa Francisco a un año de su muerte: “Abrazo a la distancia”El Presidente compartió un mensaje en sus redes sociales para recordar al Sumo Pontífice que falleció el 21 de abril del año pasado.

Read more »

Javier Milei rinde homenaje al papa Francisco en el Santo Sepulcro durante su visita a JerusalénEl presidente argentino visitó el sitio más sagrado del cristianismo para conmemorar el aniversario del fallecimiento del papa Francisco, buscando un gesto de reconciliación en medio de su agenda diplomática en Israel.

Read more »

El homenaje de Javier Milei al papa Francisco a un año de su partida en JerusalénEl presidente Javier Milei recordó al papa Francisco al cumplirse el primer aniversario de su muerte con un acto solemne en Jerusalén y reveló detalles de su reconciliación personal con el pontífice.

Read more »