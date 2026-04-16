El girasol argentino vive un momento histórico: crecimiento récord, divisas y potencial de expansión

El presidente de ASAGIR, Juan Martín Salas Oyarzun, destaca el auge del sector girasolero con crecimiento del 94% en la producción, mayor ingreso de divisas y potencial para alcanzar 9.5 millones de toneladas. Reclama menor presión impositiva y mejoras en infraestructura para sostener el desarrollo.

Juan Martín Salas Oyarzun, presidente de la Asociación Argentina de Girasol ( ASAGIR ), ha subrayado un momento de auge sin precedentes para el sector girasolero en Argentina, caracterizado por un notable incremento en la producción, un aumento significativo en el ingreso de divisas y un considerable potencial de expansión.

Sin embargo, para asegurar la continuidad y sostenibilidad de este desarrollo, Salas Oyarzun ha hecho un llamado a reducir la carga impositiva y a implementar mejoras sustanciales en la infraestructura. En el marco de la inauguración del VIII Congreso Argentino de Girasol en Mar del Plata, el dirigente declaró con optimismo que la producción de grano de la cadena de valor del girasol experimentará un crecimiento del 94% en la campaña actual en comparación con la campaña 2021/2022. Este salto cualitativo es el resultado de una respuesta ágil y coordinada del sector ante la pujante demanda internacional. La cadena de valor ha sabido capitalizar el incremento en la demanda global, reflejado en precios más altos, traduciéndose en mayores volúmenes de producción de grano, procesamiento y exportaciones. Un indicador clave de la eficiencia alcanzada es que la campaña actual se acerca a los volúmenes de producción registrados en los años 1998 y 1999, que rondaron las siete millones de toneladas, pero con una superficie cultivada 1.3 millones de hectáreas menor. Este logro representa un claro ejemplo de agregado de valor en origen y de un incremento en la sostenibilidad del sistema productivo argentino. El impacto económico de este auge es igualmente destacable. La exportación de aceites y otros productos derivados del girasol ha generado un ingreso de divisas casi un 50% superior en 2025 en comparación con el año anterior. Este fenómeno, según Salas Oyarzun, evidencia que los consumidores globales valoran y retribuyen el esfuerzo, la inversión y la innovación del sector argentino. El crecimiento industrial también ha sido una nota saliente, con la producción de aceite alcanzando su nivel más alto desde el año 2000, y una tendencia ascendente que se mantiene en los primeros meses de 2026, atrayendo mayor inversión y nuevos actores al mercado. De cara al futuro, ASAGIR proyecta un escenario ambicioso: si la demanda internacional se mantiene estable y se recupera la superficie cultivada que el girasol tuvo a finales del siglo XX, Argentina podría alcanzar una producción de 9.5 millones de toneladas. La demanda local se encuentra plenamente satisfecha, por lo que el enfoque principal debe dirigirse a los mercados externos. En este sentido, Salas Oyarzun destacó la importancia de atender la demanda de India, el principal importador mundial y un actor cada vez más influyente en la economía global. La diversificación de mercados es otro eje fundamental, identificando y abasteciendo nichos de mercado específicos a nivel mundial. A nivel interno, el dirigente alertó sobre la necesidad de mejorar las prácticas de conservación de grano para garantizar la calidad del producto desde su origen, y enfatizó la capacitación como una tarea central para ASAGIR, promoviendo la difusión de buenas prácticas y la formación continua. Los rendimientos de las últimas dos campañas, tanto en kilos por hectárea como en contenido de materia grasa, demuestran un crecimiento significativo en los potenciales productivos. El rol de la investigación y el desarrollo genético ha sido fundamental, con programas locales que ofrecen resultados concretos, y ASAGIR se compromete a seguir apoyando la divulgación científica. No obstante, persisten desafíos para reducir la brecha entre los rendimientos potenciales y los obtenidos en campo, donde productores, asesores y extensionistas juegan un papel crucial. La expansión del área productiva ha puesto de manifiesto limitaciones estructurales en infraestructura y logística, tanto terrestre como fluvial y marítima, demandando una respuesta conjunta del sector público y privado. En el ámbito económico, Salas Oyarzun fue enfático al señalar que la eliminación de la amenaza de impuestos excesivos, cuotas al comercio y regulaciones desata las fuerzas productivas. Abogó por reformas que disminuyan la presión impositiva sobre los impuestos más distorsivos, considerándolo una condición necesaria para la normalización económica, el incremento de la competitividad y la atracción de inversiones





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