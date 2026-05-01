El gesto de Esequiel Barco que evitó que las indicaciones de Coudet fueran captadas por la TV

Durante el parate en el primer tiempo del partido entre River Plate y Bragantino, el delantero de River, Esequiel Barco, evitó que las cámaras de televisión captaran las indicaciones del entrenador Chacho Coudet. Un momento de tensión que mostró la intensidad del fútbol argentino.

Durante el parate en el primer tiempo del partido entre River Plate y Bragantino , el entrenador Martín Demichelis se acercó a sus jugadores para darles indicaciones tácticas.

En un momento de máxima tensión, el Chacho Coudet, técnico de Bragantino, aprovechó el descanso para hablar con sus jugadores y ajustar la estrategia. Sin embargo, un detalle llamó la atención: el delantero de River, Esequiel Barco, evitó que las cámaras de televisión captaran las indicaciones del entrenador.

En medio del bullicio y la presión del encuentro, los jugadores y entrenadores se acercaron a la zona de suplentes, donde el Chacho le dio instrucciones precisas a uno de sus jugadores: 'Olvidate del #5', le dijo, mientras intercambiaban conceptos tácticos. Luego, el entrenador se acercó a otro jugador, Colidio, y en ese momento, Barco apartó el micrófono de ambiente que la transmisión televisiva ubica junto a los bancos de suplentes.

El gesto no pasó desapercibido, ya que en un momento de tensión, el entrenador buscó evitar que sus indicaciones quedaran expuestas al aire. Esta reacción espontánea es propia del carácter vehemente y competitivo del Chacho, quien siempre busca mantener la ventaja estratégica en el campo de juego. El partido, cargado de emociones, mostró no solo la intensidad del fútbol argentino, sino también los detalles que marcan la diferencia en un encuentro de alta competencia.

La estrategia, la tensión y los pequeños gestos que pueden cambiar el rumbo de un partido son parte fundamental del deporte rey, donde cada detalle cuenta





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