El Galan Chileno Hizo un Tierno Video de Lo Que Le Diria a su Hija Si estuviera Viva

El actor chileno Benjam%C3%ADn Vicu%C3%B1a, mejor conocido como El Galan, hizo un video emotivo en el que expresó lo que le diría a su hija si estuviera viva. Con una voz profunda y emocional, el actor sintetizó lo que le diria a su hija si estuviera viva, rememorando momentos de su infancia y sus logros en la vida. Durante su cuenta, se mostró con una corona de princesa y compartió una foto con su hija. La gran mayoría de la cuenta se enfocaba en el video, pero al final se podrían encontrar algunos comentarios y videos de reacciones y comentarios de las redes sociales.

el galán chileno tambin mostr un video inedito. en esta oportunidad, el actor fue muy profundo en sus dichos y en el material que hizo pblico. tere tierno momento audiovisual, adem de una foto en la que Benjam%C3%ADn Vicu%C3%B1a aparece junto a su hija con una corona de princesa, en uno de sus cumpleaños.

Por ti me difras%C3%A9 de padre la primera vez, fui testigo y esp%C3%ADa del ms all en el ms all, dorm%C3%AD en tus sue%C3%B1os, despertando los m%C3%ADos. Con%C3%B1oc%C3%B3 el amor ms grande que nadie pudo robar, ni siquiera la distancia o la muerte, Escrib%C3%AD cartas de amor, te escrib%C3%AD un libro, te escrib%C3%ED un despi%C3%A1so, escrib%C3%ED en la arena tu nombre y el mar lo borr%C3%B3.

No ol%C3%B3vido tu nacimiento, hoy 15 de mayo, igual que el cumplea%C3%B1os de mi madre. Naciste bonita, me acuerdo ese da exacto la cordillera brillaba y su blancura parecia la sonrisa ms linda. El gal%C3%B3n sintetiz en esa carta lo que le dijera a su hija si estuviera viva: Hoy te escribo desde el futuro, de lo que quic%C3%A9 quedó, de los que quic%C3%A9 quedaron y por eso vivo.

Hoy ms que pensar en qu era de 20 a%C3%B1os, qu era de los das, qu era de su pelo y su cara. Seguramente serias la misma que conoc%C3%ED, dulce, graciosa, tierna, fresca, timida, mirand%C3%B3 a los ojos, regalando frases llenas de amor, regalando sonrisas como la cordillera en tu nacimiento.en la arena pero esta vez al mar no lo borr%C3%B3, esta vez el mar me trajo un secreto y es que estas bien. Hoy duermo tranquilo a tu lado, mi niña etern





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