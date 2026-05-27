El futuro de Juan Fernando Quintero en River Plate: dudas, desencuentros y una posible salida

El volante colombiano no será parte del partido ante Blooming y su continuidad en el club es incierta debido a diferencias con el entrenador Eduardo Coudet.

La situación de Juan Fernando Quintero en River Plate se ha vuelto cada vez más compleja en las últimas semanas. El volante colombiano no jugará el partido de esta noche ante Blooming por la Copa Sudamericana , y su futuro en el club es una incógnita absoluta.

Diversas versiones circulan entre el entorno del jugador y la directiva del club, pero lo cierto es que ya fue desafectado para unirse a la Selección Colombia de cara al Mundial. La incertidumbre es total, y ni siquiera el propio Eduardo Coudet ha podido disipar las dudas sobre si el 10 continuará en el equipo para el segundo semestre. El rendimiento de Quintero en los últimos partidos ha sido motivo de debate.

Tras ser el héroe en la milagrosa clasificación ante San Lorenzo, apenas sumó minutos en los siguientes encuentros. Solo ingresó 15 minutos ante Gimnasia con el partido casi definido y unos pocos minutos adicionados en la final ante Belgrano en Córdoba. En ese partido, se lo vio en zapatillas durante la primera mitad, y solo al entretiempo se puso los botines para realizar trabajos precompetitivos.

Coudet lo envió a la cancha cuando el partido estaba empatado y con apenas cinco minutos por jugar, con la idea de que disputara todo el tiempo suplementario. Sin embargo, su ingreso se demoró por una revisión del VAR y finalmente no pudo tener el impacto esperado. La sensación es que hubo muy poco Juanfer para un partido tan importante, tanto para la gente como para el propio futbolista. El descontento de Quintero no es nuevo.

Aunque Coudet insiste en que lo quiere en el plantel, el jugador no estaría conforme con su rol secundario. Su estilo de juego, más asociado a la creatividad y la pausa, choca con la dinámica física y de presión constante que busca el entrenador. Esto no implica que no pueda encajar, pero su participación no será tan protagónica como en épocas pasadas.

Además, los antecedentes de Quintero marcan que, cuando decide dejar un club, hace lo necesario para forzar su salida, ya sea en River, Racing o el América de Cali. La relación con la directiva también se ha enfriado desde la partida de Marcelo Gallardo, y ahora la duda es si podrán llegar a un punto intermedio para retenerlo o si la triste tarde de Córdoba fue su último partido con la banda roja.

El mercado de pases y las próximas semanas serán claves para definir su futuro





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