El debut iraní en la Copa del Mundo estuvo marcado por la tensión y las protestas, pero el equipo no se rindió. La selección iraní llegó a la competición con pines de luto, sin tickets y con visas que vencieron el mismo día. El ambiente en el estadio fue tenso, pero el equipo no se dejó influir por las críticas. La selección iraní debe navegar por aguas turbulentas en su camino hacia la victoria.

El futbolista iraní Mohammad Mohebbi celebró el gol del empate contra Nueva Zelanda con un gesto de disparos hacia la tribuna, lo que despertó críticas en el marco de las tratativas para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

El mediocampista selló el empate 2 a 2 en el segundo tiempo y lo celebró con un gesto de disparos hacia una de las tribunas del estadio. El debut iraní estuvo rodeado de tensión por las protestas de sectores de la diáspora de Irán contra Teherán, que consideran a la selección nacional como un instrumento de propaganda de la República Islámica.

A pesar de las críticas, el ambiente no hizo mella en la concentración de los jugadores y el encuentro transcurrió sin interrupciones. La selección iraní llegó a la Copa del Mundo días atrás, pero bajo condicionantes, ya que Estados Unidos le prohibió la pernoctación en su país, con lo cual deben volver a México. La selección iraní llegó este lunes a Estados Unidos con pines de luto, sin tickets y con visas que vencieron el mismo día.

Además, al aterrizar en suelo estadounidense y bajar del avión, los jugadores se abrazaron en honor a las víctimas del ataque contra la escuela de niñas Shajareh Tayyebeh. En un momento, los manifestantes arrebataron a un aficionado una bandera oficial de Irán, la pisotearon, la rompieron y la rasgaron. A pesar de los incidentes, Irán y Nueva Zelanda no se sacaron ventaja y el grupo G no tiene líder.

El fútbol y la política se entrelazan en este contexto, y la selección iraní debe navegar por aguas turbulentas en su camino hacia la victoria





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