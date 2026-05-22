El futbolista colombiano, liberado por el club libanés, entra a los entrenamientos del "combo" cafetero

El delantero Kimi Núñez Villa, en su visita a la selección en Estados Unidos, Canadá y México, se confirmó que fue liberado por el club en su condición de cedido. Sin embargo, otros rumores indican que no fue considerado para sumarse a los entrenamientos del Zenit, de dónde provenía el delantero Jhon Jáder Durán. Villa se incluyó por su condena en China, además de la presión de la sociedad colombiana y la defensa en la sociedad civil. En este proceso, la funcionaria Iris Marín Ortiz envió una carta a la Federación Colombiana para mostrar su malestar y aclarar, según ella, que "la camiseta de Colombia no puede ser un escudo contra la justicia" y que una eventual convocatoria de Villa sería "ningún simple hecho deportivo".

El jugador fue liberado por el club mendocino para sumarse a los entrenamientos del "combo" cafetero, en Estados Unidos, Canadá y México. Jhon Jáder Durán, del Zenit, no fue considerado para unirse a los entrenamientos.

Kimi Núñez Villa, de 30 años, tuvo escasa participación en la selección de Colombia durante toda su carrera. La inclusión de Villa se debe a su condena en la Justicia Argentina por violencia de género. La defensora del pueblo y constitucionalista colombiana Iris Marín Ortiz le envió una carta a la Federación Colombiana en repudio a la citación.

Además, Racing está fuera de la Copa Sudamericana con un partido por jugarse





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Futbol Selección De Colombia Villa Condena En China Prejuicio Sobre Su Posible Vuelta Al Combinado

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