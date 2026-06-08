El Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) se convierte en una oportunidad para sectores golpeados y dinámicos

El FGS busca preservar el valor de los aportes a través de distintas operaciones, entre ellas la compraventa de acciones con la mira de obtener rentabilidad para aportar a la caja con la que se pagarán las jubilaciones.

El Fondo de Garantías de Sustentabilidad ( FGS ) de ANSES se convierte en una oportunidad para sectores golpeados y dinámicos. La construcción es la que tiene mayores expectativas, pero también sectores más dinámicos ven una oportunidad.

El FGS busca preservar el valor de los aportes a través de distintas operaciones, entre ellas la compraventa de acciones con la mira de obtener rentabilidad para aportar a la caja con la que se pagarán las jubilaciones. La valuación en dólares de este fondo alcanzó el máximo desde la estatización de las AFJP, en 2008, con el traslado de sus activos a ANSES.

Con más de u$s 10.000 millones invertidos en empresas argentinas, el Gobierno de Javier Milei y la gestión de Luis Caputo en el Ministerio de Economía ampliaron la participación del Estado en empresas privadas. Según informó La Nación, la participación del FGS en compañías aumentó un 15% en los últimos dos años, con subas marcadas en compañías como BYMA, YPF, Banco Galicia, Banco Macro, Central Puerto o TGS.

La posibilidad de 'descargar' las carteras de créditos hipotecarios en una entidad superior es atractiva, y además confían en que le será de utilidad al propio FGS: la menor tasa de morosidad respecto del promedio, la indexación de los créditos y sus plazos (de hasta 30 años) se convierten en una inversión atractiva para un fondo de pensiones. La propuesta contempla que se excluya del régimen a las viviendas de lujo, para volcarlo a sectores más necesitados.

El fondo que proponen desde el sector se financiaría con la venta de acciones. Además, casi el 80% del FGS (u$s 58.944 millones) está invertido en títulos públicos, algo que los empresarios ven imposible que se desarme. Es por eso que miran a las acciones. Dentro del total de la cartera del FGS, las acciones ascienden al 13,9% de las tenencias según los últimos datos difundidos por ANSES, correspondientes a abril.

El fondo tiene permitido tener hasta el 50% de sus fondos en acciones, y un mínimo de 7%. Para hacerse de liquidez, desde el sector privado ya miran varios mecanismos. El más extremo, y difícil, es el de modificar la ley que fija el mínimo de 7% de acciones para que el fondo pueda desprenderse de las mismas.

La otra alternativa es vender hasta ese nivel algo contrario a las decisiones del comité que optó por las compras, que excede al propio ANSES





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