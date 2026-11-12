El FMI justifica el riesgo país y pide enfoque en fundamentos macroeconómicos

El organismo internacional explica el aumento del riesgo país por factores globales y locales. Destaca la solidez de los fundamentos y espera la aprobación de US$900 millones para la tercera revisión.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha emitido una declaración directa para desincentivar la especulación bursátil inmediata, aconsejando a los mercados financieros ignorar la volatilidad de corto plazo. La vocera del organismo internacional insistió en que los inversores deben priorizar el análisis de la solidez de los fundamentos macroeconómicos establecidos en el programa de asistencia técnica y financiera.

A pesar de la claridad en su mensaje, el organismo aún no ha establecido una fecha concreta para la próxima reunión del Directorio. Este encuentro es el paso administrativo crítico necesario para aprobar formalmente la tercera revisión del programa, un trámite que desembocará en la liberación inmediata de US$900 millones en fondos para la economía local.

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Explicación del riesgo país reciente

El organismo reconoció abiertamente la subida del riesgo país registrada durante las últimas semanas. La portavoz del FMI adjudicó este incremento de la percepción de riesgo a una combinación compleja de factores que operan simultáneamente a nivel global, regional y local. Esta mezcla de presiones externas e internas ha generado incertidumbre en los mercados financieros recientes.

Respecto a la dinámica internacional, la entidad señaló que ha habido un cambio notable en la percepción del riesgo entre los inversores institucionales. Estos operadores financieros están reduciendo exponencialmente su exposición a economías emergentes que perciben como más riesgosas, en lugar de ello, están buscando refugio en activos considerados más seguros y estables.

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Dentro de este contexto de incertidumbre, la vocera destacó lo valioso y lo importante que es seguir robusteciendo la resiliencia ante el clima de volatilidad a nivel global. Esta capacidad de absorción de choques externos es considerada fundamental para mantener la estabilidad financiera y proteger el crecimiento económico estructural del país.

Acuerdos sobre medidas estructurales

El personal técnico del FMI confirmó que ya llegaron a acuerdos específicos con las autoridades nacionales sobre una serie de medidas clave. Estos instrumentos tienen como objetivo principal apoyar el proceso de reducción de la inflación, la cual ha sido históricamente alta y afecta el poder adquisitivo de la ciudadanía.

Además de contener los precios, estas disposiciones buscan garantizar la resiliencia externa de la economía. El fortalecimiento de la balanza de pagos y las reservas internacionales son pilares esenciales para evitar crisis de divisas y garantizar que el país pueda importar bienes esenciales y pagar sus deudas externas.

Otro de los ejes centrales de estos acuerdos es reforzar el crecimiento del empleo. El organismo insiste en que la estabilidad macroeconómica debe traducirse en creación de puestos de trabajo formales y estables para la población activa. Esta conexión entre estabilidad y empleo es vital para la cohesión social y la recuperación económica sostenible.

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Impacto en el crecimiento económico

Finalmente, las medidas acordadas apuntan a hacer más robusto el crecimiento del producto interno bruto. La solidez de los principios fundamentales ha mejorado mucho según el diagnóstico del FMI, lo que sugiere que las políticas implementadas están comenzando a surtir efecto a medio plazo.

La institución recuerda constantemente que estos indicadores reflejan una serie de factores que, aunque complicados, están bajo control técnico. La prioridad sigue siendo mantener el rumbo de la reforma económica para garantizar que el desembolso de US$900 millones se convierta en un catalizador de desarrollo y no solo en un parche financiero temporal.