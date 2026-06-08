El FMI impulsa una reforma tributaria en Argentina que amplía la base impositiva sobre salarios y monotributistas

El Fondo Monetario Internacional recomendó a Argentina una reforma tributaria para incrementar la recaudación, proponiendo que más trabajadores formales y monotributistas paguen impuestos. La medida busca compensar la caída de ingresos públicos sin aumentar el déficit, pero genera interrogantes sobre su impacto en clases medias y en la inflación, en medio deBenefits otorgados a grandes inversores y proximidad electoral.

El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) está impulsando una reforma tributaria para Argentina que busca recomponer la recaudación fiscal en un contexto de déficit y baja de ingresos públicos.

La propuesta del organismo internacional sugiere ampliar la base de imposición sobre el consumo, los salarios formales y los pequeños contribuyentes, lo que implicaría que un mayor porcentaje de trabajadores registrados y monotributistas vuelva a pagar impuestos como Ganancias y Monotributo. Según los análisis citados, actualmente solo alrededor del 14% de los asalariados formales pagan el impuesto a las ganancias, y el objetivo sería acercarse al 20% de 2019, lo que requería ajustar el piso salarial a aproximadamente $2,4 millones brutos mensuales.

En cuanto al Monotributo, la recaudación actual equivale a 0,14% del PBI, mientras que el FMI estima que podría llegar al 1% del PBI, un aumento significativo que probablemente impactaría también a categorías medias y bajas del régimen simplificado. Además, el organismo propone reducir exenciones y ampliar bases imponibles del IVA, con compensaciones focalizadas para hogares vulnerables, y revisar impuestos internos como los de combustibles y tabaco, que podrían aportar 0,5% del PBI.

Estas medidas se discuten en un escenario donde el gobierno busca mantener el superávit fiscal sin profundizar el ajuste del gasto, y donde ya se observa una caída acumulada de casi 5% en la recaudación real durante los primeros cinco meses del año. La reforma genera tensiones políticas, especialmente por su cercanía al calendario electoral de 2027, y por el posible impacto en la inflación y los costos de transporte si se ajustan impuestos a los combustibles.

Paralelamente, el gobierno ha otorgado beneficios en otros tributos como Bienes Personales, derechos de exportación y régimen de inversiones, lo que contrasta con la presión recomposición que promueve el FMI. El planteo del FMI refleja una visión técnica que prioriza la ampliación de la base tributaria sobre los sectores con mayor capacidad contributiva, pero también sobre amplios sectores medios.

En el caso del impuesto a las ganancias, se prevé que el umbral para抓紧 pagar el tributo se sitúe en salarios apenas 30% por encima de la Canasta Básica Total, lo que significaría que trabajadores de ingresos medios también serían alcanzados. En el Monotributo, las categorías A, B, C y D concentran la mayoría de los adherentes, por lo que cualquier aumento de presión recaudatoria probablemente los afectaría.

Respecto al IVA, la sugerencia de eliminar exenciones y réduire alícuotas diferenciales busca cerrar agujeros fiscales, pero podría encarecer bienes de consumo masivo si no se aplican compensaciones sociales efectivas. Los impuestos internos a combustibles y tabaco son atractivos por su recaudación potencial, pero el gobierno postergó su plena aplicación hasta julio de 2026 debido al efecto inflacionario y sobre costos logísticos.

Las medidas conviven con unpaquete de beneficios otorgados recientemente en Bienes Personales (con elevación del mínimo no imponible y reducción de alícuotas), derechos de exportación (bajas paraCertaines economías regionales) y el régimen de estabilidad fiscal (RIGI) para grandes inversiones en petróleo y minería. Esta combinación genera un debate sobre la equidad y progresividad del sistema, ya que mientras se pide esfuerzos a asalariados y pequeños contribuyentes, se reducen cargas para patrimonios y grandes capitales.

La discusión tributaria se inserta en un contexto macroeconómico complejo: tras una leve mejora en la recaudación de mayo (1,5% interanual real), el acumulado enero‑mayo muestra una caída de casi 5% en términos reales frente a 2025. Esto obliga al gobierno a decidir entre más ajuste de gasto o nuevas fuentes de ingreso, y la reforma promovida por el FMI aparece como una vía para mantener el superávit fiscal sin recortar más el gasto público.

Sin embargo, la implementación enfrenta obstáculos políticos y sociales. La proximidad de las elecciones de 2027 hace que cualquier medida que grava a amplios sectores sea vista como de alto costo político.

Además, persiste la preocupación por el impacto en la inflación, especialmente si se trasladan mayores impuestos a precios de bienes y servicios. El gobierno, por su parte, parece buscar un equilibrio: avanza en beneficios selectivos para atraer inversiones y reactivar ciertos sectores, mientras evalúa la recomendación multilateral. En paralelo, el ministro de Economía ha señalado que la reforma tributaria podría ser parte de un plan plurianual, con cambios graduales y focalización.

LaIFY está monitoreando la evolución de la recaudación y la capacidad de pago de los contribuyentes, y advierte que una reforma de magnitud requiere consenso político y diseño cuidadoso para no ahogar la actividad económica. Mientras tanto, los debates en el Congreso y los equipos técnicos continúan, con la presión internacional como telón de fondo.

Finalmente, el mapa del trabajo argentino muestra una alta informalidad y una estructura de ingresos heterogénea, lo que complica la definición de quiénes deben asumir el peso de la recomposición fiscal. La pregunta central, como señalan analistas, no es solo cuánto se puede recaudar, sino quién paga y con qué efectos sobre la distribución y el consumo.

Esta reforma, por tanto, será un termómetro de la capacidad del gobierno para equilibrar metas fiscales, equidad y viabilidad política en los años previos a los vencimientos de deuda





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