El fiscal Pollicita analiza la herencia de Manuel Adorni tras declarar un patrimonio de 944 millones de pesos

El fiscal Gerardo Pollicita recibió el expediente de la sucesión del padre del jefe de Gabinete Manuel Adorni para verificar la concordancia entre los bienes declarados y la herencia real, en medio de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito. La pesquisa examina deudas, un inmueble hipotecado y la versión sobre el descubrimiento de 200 mil dólares en la casa paterna.

El fiscal Gerardo Pollicita recibió el expediente completo de la sucesión de Jorge Adorni , padre del jefe de Gabinete Manuel Adorni , para analizar la veracidad y concordancia de la herencia declarada por el funcionario en sus declaraciones juradas.

La investigación se centra en determinar si el patrimonio declarado por Adorni, que ascendió a 944 millones de pesos en el período fiscal 2025, coincide con los bienes realmente recibidos de su padre, quien falleció en 2002 con una deuda de 23 mil dólares y un departamento en La Plata hipotecado. Una de las principales discrepancias observadas es la evolución del ítem 'herencia' en sus declaraciones: en 2024 consignó 10.211.200 pesos, y un año después sumó poco más de 62 millones.

Además, Adorni declaró haber encontrado 200 mil dólares en la vivienda paterna, los cuales invirtió en bitcoins y luego vendió para justificar la tenencia de 513.000 dólares en un momento, cifra que luego disminuyó a 388.961,52 dólares a fines de 2024 y a 209.961 dólares en la última declaración de 2025. El fiscal también compara las cifras con las declaraciones de su hermano, el diputado Francisco Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, para verificar si ambos herederos declararon los mismos valores.

La documentación de la sucesión revela que en 1996 Jorge Adorni obtuvo un préstamo de 22.500 dólares de Liliana Nora Brittannico y Esther Vecchiola de Brittannico, del cual solo pagó los intereses de las primeras nueve cuotas, quedando impagas las restantes y el capital. Las acreedoras demandaron en 2002, mismo año del fallecimiento, y la justicia civil convalidó la deuda y embargó el departamento, pero el último impulso procesal fue en 2006, después de lo cual las reclamaciones cesaron.

La fiscalía busca determinar cuándo se levantó la hipoteca y cómo se valoró el inmueble, así como corroborar la versión de la encontrata de dinero en efectivo. El expediente de la sucesión está en manos de otro fiscal, Guillermo Marijuan, pero Pollicita solicitó copia de todas las medidas y documentación no reservada vinculada a bienes familiares, dinero en efectivo y la sucesión de Jorge Adorni.

Las dudas sobre la procedencia y el manejo de los activos heredados son el núcleo de la investigación por posible enriquecimiento ilícito. Title: El fiscal Pollicita analiza la herencia de Manuel Adorni tras declarar un patrimonio de 944 millones de pesos Description: El fiscal Gerardo Pollicita recibió el expediente de la sucesión del padre del jefe de Gabinete Manuel Adorni para verificar la concordancia entre los bienes declarados y la herencia real, en medio de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito.

La pesquisa examina deudas, un inmueble hipotecado y la versión sobre el descubrimiento de 200 mil dólares en la casa paterna. Category: Política Keywords: ["Manuel Adorni", "Gerardo Pollicita", "herencia", "declaración jurada", "enriquecimiento ilícito", "Jorge Adorni", "Francisco Adorni"]





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