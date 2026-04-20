El fin de los smartphones: Meta presenta sus revolucionarias gafas de realidad aumentada

Mark Zuckerberg anuncia en Meta Connect 2025 el lanzamiento de las Meta Ray-Ban Display, un dispositivo diseñado para reemplazar a los teléfonos móviles mediante una integración avanzada de realidad aumentada y control neural.

Mark Zuckerberg , el visionario empresario y director ejecutivo de Meta , la corporación tecnológica propietaria de plataformas globales como WhatsApp, Instagram y Facebook, ha generado un terremoto en la industria digital al anunciar lo que él denomina el fin inminente de los teléfonos inteligentes tal como los conocemos hoy en día.

Durante la esperada conferencia Meta Connect 2025, celebrada el pasado septiembre, Zuckerberg desveló ante una audiencia global lo que él considera el reemplazo definitivo para la telefonía móvil: las nuevas Meta Ray-Ban Display, unas gafas inteligentes equipadas con tecnología de realidad aumentada de vanguardia. Este movimiento estratégico busca desplazar al smartphone, argumentando que estos dispositivos portátiles, aunque fueron revolucionarios en su momento, se han convertido en un obstáculo para la interacción humana genuina, fomentando una desconexión física debido a la necesidad constante de mirar una pantalla en la palma de la mano. La visión de Zuckerberg es audaz y desafiante: él sostiene con firmeza que en el transcurso de la próxima década, la gran mayoría de la población mundial dejará de depender de sus teléfonos celulares, optando en su lugar por dispositivos vestibles más integrados, discretos y eficientes. Según su análisis, los teléfonos actuales nos distraen y nos aíslan, mientras que las nuevas gafas inteligentes prometen una integración perfecta entre el mundo físico y el digital. El diseño de estas Meta Ray-Ban Display se destaca por ser ergonómico y estéticamente agradable, integrando capacidades avanzadas de audio, cámara, conectividad de alta velocidad y, lo más sorprendente, una pantalla monocular de alta resolución que es completamente invisible para quienes observan desde afuera, permitiendo al usuario visualizar interfaces de realidad aumentada, recibir notificaciones en tiempo real, obtener traducciones instantáneas y seguir rutas de navegación sin necesidad de manipular un equipo adicional. La interacción con este dispositivo se vuelve extremadamente intuitiva gracias al control por voz, a gestos manuales precisos y al uso de una banda neural que detecta los impulsos eléctricos de los músculos de la muñeca para ejecutar comandos sin esfuerzo visible. Aunque el proyecto todavía se encuentra en una fase donde requiere de un dispositivo base para ciertas funciones críticas, como las llamadas telefónicas de larga duración o el procesamiento de datos pesados, Meta ha dejado claro que el camino hacia la independencia tecnológica está trazado. Con un precio de entrada fijado en 799 dólares, el gigante tecnológico busca posicionar estas gafas no solo como un gadget de moda, sino como el soporte fundamental para la superinteligencia personal, capaz de asistir al usuario en sus tareas diarias, en su entorno laboral y en sus momentos de ocio con una naturalidad sin precedentes. La compañía tiene previsto expandir su disponibilidad a mercados internacionales a partir de 2026, consolidando un ecosistema de hardware y software que pretende redefinir nuestra cotidianidad. Zuckerberg insiste en que, a pesar de los retos técnicos presentes, la evolución de los componentes electrónicos y de la inteligencia artificial hará que el smartphone pase a ser una reliquia del pasado, dejando espacio a una nueva era de computación espacial donde la información flotará frente a nuestros ojos, facilitando una experiencia de usuario mucho más inmersiva, directa y menos intrusiva para nuestra salud mental y nuestras relaciones interpersonales





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