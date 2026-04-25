El Fin de los Smartphones: Meta Presenta las Gafas Inteligentes que Cambiarán el Futuro

Mark Zuckerberg anuncia que las gafas inteligentes con realidad aumentada Meta Ray-Ban Display son el reemplazo definitivo de los smartphones, prediciendo un futuro sin teléfonos móviles en la próxima década.

Mark Zuckerberg , el visionario empresario y director ejecutivo de Meta , la compañía matriz de WhatsApp, ha proclamado el inminente declive de la era de los smartphones.

Durante el evento Meta Connect 2025, celebrado en septiembre, Zuckerberg presentó lo que considera el reemplazo definitivo para estos dispositivos omnipresentes: las gafas inteligentes con realidad aumentada. Este anuncio no es simplemente una actualización tecnológica, sino una declaración audaz sobre el futuro de la interacción humana con la tecnología, marcando un punto de inflexión en la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos.

El foco central de la presentación fue el modelo más avanzado de esta nueva generación, las Meta Ray-Ban Display, un dispositivo que promete revolucionar nuestra experiencia digital. Zuckerberg ha sido enfático en sus predicciones sobre un futuro cercano sin la necesidad constante de teléfonos celulares.

En repetidas ocasiones, ha afirmado que, en un plazo de diez años, una gran parte de la población ya no dependerá de sus teléfonos móviles, sino que utilizará sus gafas inteligentes para satisfacer todas sus necesidades tecnológicas. Su razonamiento se basa en la creencia de que los smartphones, a pesar de su utilidad, son dispositivos intrínsecamente limitantes. Los considera pequeños, distractores y, lo que es más importante, una barrera para las interacciones sociales genuinas.

Según Zuckerberg, la evolución del teléfono móvil ha alcanzado un punto de saturación, y es hora de un cambio radical. Su visión es que las gafas inteligentes, al integrar de manera fluida una pantalla, audio, cámara y conectividad en un diseño elegante y ergonómico, reemplazarán gradualmente a los smartphones en una amplia gama de actividades cotidianas, desde la comunicación y el trabajo hasta el entretenimiento y la navegación.

Las Meta Ray-Ban Display representan un salto cualitativo en esta dirección, incorporando una pantalla monocular de alta resolución que es invisible para los demás, pero perfectamente visible para el usuario, lo que permite la superposición de interfaces de realidad aumentada en el mundo real. Esto abre un abanico de posibilidades, como la visualización de notificaciones, la traducción en tiempo real, la presentación de subtítulos y la obtención de indicaciones de navegación sin la necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

El control del dispositivo se puede realizar mediante comandos de voz, gestos intuitivos o, de manera aún más innovadora, a través de un accesorio llamado Neural Band, que interpreta los impulsos musculares del usuario para permitir una interacción fluida y natural con la interfaz. La capacidad de estas nuevas gafas ha sorprendido gratamente a los analistas de la industria, quienes las consideran un avance significativo con respecto a la generación anterior de dispositivos similares.

Zuckerberg ha enfatizado que las gafas inteligentes de Meta no son simplemente un nuevo dispositivo, sino el “formato ideal para la superinteligencia personal”. Visualiza estas gafas como un compañero constante que puede ver, oír y hablar con el usuario a lo largo del día, proporcionando información relevante en tiempo real y adaptándose a sus necesidades individuales.

En el evento Meta Connect 2025, Zuckerberg destacó el potencial de esta tecnología para abrir nuevas fronteras en la experiencia digital, desde la capacidad de desplegar múltiples pantallas virtuales en cualquier entorno hasta la posibilidad de jugar y comunicarse de manera natural e ininterrumpida. Si bien el sueño de un futuro sin teléfonos celulares aún no es una realidad completa, las gafas inteligentes de Meta están dando pasos firmes hacia esa dirección.

Actualmente, el dispositivo aún requiere conectividad con un dispositivo base para algunas funciones, y ciertas capacidades, como las llamadas telefónicas directas, aún no son completamente independientes. Sin embargo, Zuckerberg confía en que, con el tiempo, la tecnología evolucionará y se generalizará, transformando radicalmente la forma en que vivimos y nos comunicamos.

El precio de lanzamiento de las Meta Ray-Ban Display es de 799 dólares en Estados Unidos, y estarán disponibles inicialmente en tiendas selectas, con una expansión a otros mercados prevista para el año 2026. Este lanzamiento se complementa con otros productos de Meta en el ámbito de las gafas inteligentes y las pulseras neurales, que buscan crear un ecosistema coherente para impulsar esta transición hacia un futuro donde la tecnología se integra de manera más natural e intuitiva en nuestra vida cotidiana.

La apuesta de Meta es clara: las gafas inteligentes son el futuro, y están decididos a liderar la revolución





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