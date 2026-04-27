El fin de la expansión a cualquier costo: las franquicias ahora priorizan la rentabilidad de sus locales

Las franquicias argentinas están cambiando su enfoque, dejando de lado la obsesión por la cantidad de locales y priorizando la rentabilidad de cada punto de venta. La canibalización y la integración del canal online son algunos de los desafíos que enfrentan.

Durante años, el éxito dentro del mundo de las franquicias se medía solo en cuántos locales tenía la cadena. Más puntos de venta equivalía a más presencia, más facturación, más poder de marca.

Ese manual ya no corre. En la 20ª Convención Nacional de Franquicias, organizada por la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias junto a Somos Pymes como socio estratégico, y a la que asistió iProfesional, los líderes de algunas de las cadenas más grandes del país llegaron, sin ponerse de acuerdo, al mismo diagnóstico: la obsesión por crecer en cantidad cedió el paso a una pregunta más relevante y difícil de responder: ¿cuánto gana cada uno de los franquiciados?

'En materia de franquicias ya no se habla tanto de la cantidad de aperturas nuevas como principal objetivo', dijo Carlos Canudas, consultor con tres décadas en el sistema y moderador de uno de los paneles. 'Lo que tenemos que hacer como franquiciantes es empezar a rentabilizar los puntos de venta. ' La frase sonó casi como un manifiesto de época. Y los panelistas, uno por uno, la fueron ilustrando con sus propias experiencias.

Ese cambio de lógica responde a un contexto económico más desafiante, pero también a una evolución del propio sistema, que dejó atrás la expansión acelerada como único indicador de éxito. Sebastián Santiago, cofundador de Grido —la cadena de heladerías con más de 2.000 locales en cinco países—, explicó que el plan estratégico al 2035 no contempla abrir por abrir. Prevé pasar de 1.700 a 2.300 franquicias en Argentina, siempre que cada nueva apertura amplíe el mercado.

La idea es no repartir la misma torta entre más bocas.

'Vamos a ir a zonas donde el consumo de helados sea bajo para levantarlo. Pero no buscamos canibalizar la cadena.

' Havanna no abre un local si el franquiciado más cercano dice que le molesta El concepto de canibalización —que una nueva sucursal le quite ventas a otra ya existente— apareció de forma recurrente en los paneles como el gran enemigo del modelo actual. Alan Aurich, CEO de Havanna, que cuenta con cerca de 280 locales en la Argentina y más de 200 en el exterior, contó que ahora, antes de abrir un local, en una zona que pueda afectar a un franquiciado existente, lo llaman y le preguntan.

'Si nos dice que le molesta, no lo abrimos', afirmó. La declaración sorprendió en una convención donde, históricamente, el franquiciante tenía la última palabra sobre la expansión. Los clics cuentan Este cambio también está atravesado por nuevas dinámicas de consumo. La irrupción del canal online, lejos de reemplazar al local físico, redefinió su rol.

Diego García, director ejecutivo de CVC Corp Argentina, el grupo dueño de Almundo, explicó que el modelo de negocio es abiertamente omnicanal: combina plataforma digital, sucursales y call center.

'El cliente sigue valorando la atención personalizada en la compra de viajes', justificó.o abrir mejor Algo similar planteó Belén Rodríguez, parte de la tercera generación familiar de Sinteplast, que opera más de 340 puntos de venta con su red de franquicias Colorshop. La compañía desarrolló un esquema en el que cada franquiciado tiene asignada su zona para operar también en el canal online, aunque reconocen que en su rubro la experiencia física sigue siendo determinante.

El desafío de cómo integrar ambos mundos sin generar conflictos también apareció en el caso de Cardón. Gabriel 'Gabo' Nazar, fundador de la marca y responsable de Pampero —con más de 130 locales—, explicó que una de las claves fue redefinir el esquema de regalías para no perjudicar a los franquiciados.

En ese esquema, el canal online lo gestiona la empresa franquiciante y, por cada venta que se concreta le paga una regalía al punto de venta correspondiente, de modo que el crecimiento online no compita con la red, sino que la complemente. Grido tiene 2.080 locales y su meta al 2035 no es abrir más, sin La convivencia entre ambos canales, coincidieron, es uno de los grandes desafíos del sistema.

El talón de Aquiles: franquiciados que no venden y modelos que envejecen El cambio de foco hacia la rentabilidad trajo consigo una confesión incómoda que varios referentes del sistema hicieron públicamente por primera vez: durante años, las cadenas enseñaron más a operar, pero no tanto a vender. Javier Vázquez, representante de la tercera generación de Springwall, empresa centenaria con 45 locales de colchones entre propios y franquiciados, fue el más directo: 'Como franquiciantes tenemos que enseñarle a vender a los franquiciados.

Estamos enseñándoles la operación, pero no les enseñamos a vender. Y la principal crítica de los franquiciados es 'no vendo, no vendo, no vendo'.

' La observación apunta a una grieta del modelo tradicional donde el franquiciante suele centrarse en estandarizar procesos, imagen y logística, pero suele dejar la capacitación comercial en segundo plano. En un contexto de consumo deprimido, esa omisión se vuelve insostenible





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