El Fideo pide perdón tras nuevo golpe y eliminación en Copa Argentina

El delantero del Central, El Fideo, se acercó a la tribuna de los hinchas canallas para pedirles perdón tras una nueva eliminación en la Copa Argentina. El equipo quedó afuera ante Estudiantes de La Plata y su referente e ídolo se disculpó por los resultados del equipo en un semestre que prometía grandes cosas.
El Fideo se acercó a la tribuna de los hinchas canallas para pedirles perdón tras un nuevo golpe en este semestre.durante una dura derrota por 3-0 ante Estudiantes de La Plata por los 16avos de final de la Copa Argentina , El Fideo se acercó a la tribuna del Mario Alberto Kempes donde estaban los Canallas para pedir perdón tras otro golpe en este semestre.
Esta tarde, Central quedó afuera ante el Pincha y sufrió una nueva eliminación en el ciclo de Jorge Almirón. La primera había sido en la Luego de dos decepciones en fila, su referente e ídolo se acercó a la parcialidad rosarina para disculparse por los resultados del equipo en un semestre que prometía grandes cosas para la Academia .
Si bien siguen en carrera en la Copa Libertadores después de quedar segundos en el Grupo H por detrás de Independiente del Valle, con el que perdió 1-0 en la última fecha y no logró ser puntero, las pretensiones de Central eran más grandes. Pensando en el futuro, el equipo de Almirón jugará la Libertadores y el Clausura en la segunda parte del calendario. Para los octavos de final de la Copa, Copa Argentin
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