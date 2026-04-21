El FGS de la ANSeS incrementa su presión en el mercado financiero y desafía a los mayoritarios

El organismo estatal aumentó su participación en Byma y VALO buscando cargos en las cúpulas directivas, lo que ha generado tensión con los accionistas mayoritarios en medio de una reestructuración interna en la ANSeS.

La reciente asamblea de accionistas de Bolsas y Mercados Argentinos ( Byma ) fue escenario de un episodio que ha dejado en evidencia la creciente influencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad ( FGS ) de la ANSeS en el sector financiero privado. Hace diez días, los accionistas mayoritarios, nucleados en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, fueron tomados por sorpresa al constatar que el Estado nacional había duplicado su participación accionaria en la compañía, pasando de un 3,3% a un 7% mediante una estrategia de compras hormiga en el mercado.

Este despliegue no fue meramente financiero, sino que tuvo un trasfondo político y estratégico claro, pues el organismo estatal decidió ejercer su derecho a voto acumulativo con el objetivo de insertar a sus propios representantes en la conducción de la entidad. El voto acumulativo es una herramienta fundamental que permite a las minorías consolidar sus voluntades para imponer a un director propio, logrando así una voz directa en el órgano de gobierno. No obstante, en esta ocasión, el intento del FGS de designar a Javier Siñeriz, síndico de la Sigen, como titular de la comisión fiscalizadora fue frustrado por la oposición de los accionistas mayoritarios. Fuentes internas confirmaron que la maniobra, que pretendía ampliar la presencia estatal en el control de la firma, fue bloqueada tras una intensa jornada de deliberaciones, dejando en claro la tensión subyacente entre el Estado y los capitales privados que dominan la Bolsa.

La atención ahora se traslada a la asamblea de VALO, programada para este miércoles, donde el panorama promete ser igual de convulso. En esta entidad, el FGS ha redoblado su apuesta, incrementando su participación del 7% al 14%, lo que supone una presión considerable sobre la cúpula directiva actual. El evento debía ser una formalidad para protocolizar el recambio presidencial, donde Juan Napoli cedería su lugar a su hermano José, consolidando una estructura en la que Juan se ocuparía de las relaciones institucionales y la política, aprovechando su continuidad en Adeba, mientras que José asumiría la gestión operativa y de mercado, emulando la histórica división de roles que caracterizó a figuras como Jorge Brito y Ezequiel Carballo en el Banco Macro.

Sin embargo, la irrupción del FGS con una mayor cuota de poder accionarial introduce un factor de incertidumbre que podría enturbiar la transición. Existe una fuerte expectativa en el mercado de que el FGS intente replicar la estrategia de búsqueda de un puesto en la Comisión Directiva, lo que augura un previsible rechazo de los accionistas actuales, quienes ven con recelo esta incursión del Estado en la toma de decisiones estratégicas de la entidad bancaria.

El contexto institucional de estas movidas también es relevante, ya que el FGS atraviesa una reconfiguración interna significativa bajo la dirección de Guillermo Arancibia. Raúl Benítez, quien fuera Director General de Normas, ha sido promovido a subdirector ejecutivo de Operación, consolidando un equipo de confianza que busca mayor eficiencia y alineamiento con las directivas ministeriales. La jubilación de Roberto Calvo, Director General de Operaciones, deja una vacante de alto nivel que, según los rumores de pasillo, será cubierta por un funcionario proveniente de la estructura central de la ANSeS. Por su parte, la continuidad de Juan Cruz Micele como Director General de Inversiones es una señal inequívoca de la influencia del ministro Luis Caputo en la estrategia del fondo.

Estas piezas de ajedrez, tanto en los directorios de las empresas como dentro del organismo previsional, sugieren una fase de marcado intervencionismo, donde la capacidad del Estado para influir en el sistema financiero local se está midiendo día a día en los recintos de votación de las principales compañías del país. La comunidad inversora observa con atención si estos esfuerzos por parte del FGS terminarán en una integración efectiva o si, por el contrario, profundizarán la confrontación con el sector privado.





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FGS Anses Byma VALO Mercado De Valores

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Anses debería girar $2,5 billones este año a las cajas de jubilaciones provinciales no transferidasAsí surge de los déficits de las 13 provincias que no transfirieron sus prestadoras a la Nación; la deuda acumulada es mucho mayor

Read more »

Bono ANSES de Sandra Pettovello para trabajadores despedidos: quiénes cobrarán el monto por desempleoLos empleados desvinculados sin causa podrán acceder al cobro en tanto encuentran otro trabajo.

Read more »

ANSES en mayo 2026: cronograma de pagos, aumentos del 3,4% y detalles del bonoConozca los detalles sobre el incremento en las jubilaciones y pensiones para mayo de 2026, el impacto de la inflación y cómo los feriados nacionales afectarán el calendario de cobros de la ANSES.

Read more »

Cuándo cobro AUH en mayo: fechas de pagos de ANSES según DNILa Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos montos para la Asignación Universal por Hijo. Conocé cómo quedan los valores de bolsillo con la Tarjeta Alimentar y el Plan Mil Días.

Read more »

El Anses de Axel Kicillof activó un descuento para jubilados en termas cerca del AMBAEl organismo previsional bonaerense anunció un beneficio exclusivo para jubilados y pensionados. Conocé cómo acceder a la rebaja en las termas de Tapalqué.

Read more »

Quién es el histórico agente del Mercado de Valores que se retira de BymaHay un agente del Mercado de Valores de toda la vida que, después de muchos años, se retira de Byma. De quién se trata

Read more »