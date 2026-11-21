El FBI investiga un posible ataque informático al Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) en EE. UU. Donald Trump confirma el incidente y la agencia examina la seguridad de los registros policiales.

El Federal Bureau of Investigation ( FBI) está llevando a cabo una investigación activa sobre un posible ataque informático dirigido contra el Centro Nacional de Información Criminal ( NCIC), una infraestructura de datos crítica para las fuerzas de seguridad en Estados Unidos. Este incidente, que ha captado la atención del gobierno federal, involucra a la base de datos utilizada por agencias policiales a nivel local, estatal y federal para consultar registros criminales esenciales.

Detalles del Acceso al Centro NCIC

El Federal Bureau of Investigation (FBI) investiga un aparente hackeo contra el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC), un sistema centralizado que reúne registros vitales como fugitivos, personas desaparecidas, antecedentes penales y bienes robados. La Associated Press (AP) reportó la existencia de esta vulnerabilidad potencial mediante una fuente que solicitó anonimato debido a las estrictas normas de confidencialidad que impiden el habla pública antes de una confirmación oficial. Hasta el momento, las autoridades no han revelado el alcance exacto del presunto ataque ni la cantidad específica de información que podría haber sido comprometida o accedida indebidamente por agentes malintencionados.

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Posición de Trump sobre el Incidente

Donald Trump reconoció públicamente que fue informado sobre el incidente durante una entrevista reciente con la Associated Press (AP), admitiendo que la situación no era favorable para la seguridad nacional. Cuando se le consultó directamente sobre el posible hackeo al sistema policial, el mandatario respondió brevemente: Acabamos de enterarnos y diré que no es bueno, lo que confirma que la máxima autoridad ejecutiva está al tanto de la amenaza sin proporcionar detalles operativos adicionales. El organismo encargado de administrar la base de datos, el Federal Bureau of Investigation (FBI), declinó hacer comentarios oficiales adicionales sobre el estado actual de la investigación para evitar interferir con los procedimientos internos.

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Contexto de Ciberamenazas Gubernamentales

La investigación del Federal Bureau of Investigation (FBI) se desarrolla en un contexto de mayor escrutinio sobre la ciberseguridad, aunque no se ha establecido un vínculo directo con recientes interrupciones informáticas en organismos gubernamentales atribuidas a actualizaciones de sistemas. La coincidencia temporal de estos episodios ha vuelto a poner la atención sobre la fragilidad de los sistemas digitales utilizados por las instituciones estadounidenses, generando interrogantes sobre la robustez de las defensas digitales. El aparente hackeo del Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) plantea dudas significativas sobre la seguridad de la información almacenada, ya que no se ha confirmado si los atacantes lograron acceder a registros, extraer datos sensibles o alterar el funcionamiento normal del sistema.

Antecedentes y Riesgos para las Agencias

El posible incidente se suma a otros episodios de seguridad informática que han involucrado recientemente al Federal Bureau of Investigation (FBI), incluyendo un hackeo contra el portal de empleo anunciado en septiembre por el grupo ciberdelincuente que afirmó sustraer registros de empleados. Además, la agencia federal había revelado que examinaba actividades sospechosas en uno de sus sistemas internos que contenía información sensible vinculada con operaciones de vigilancia, lo que refleja que los sistemas informáticos del organismo han sido objeto de distintos intentos de intrusión. La principal incógnita restante es determinar si el presunto hackeo permitió acceder a información criminal sensible del Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) y cuáles serán las consecuencias para las agencias que dependen de este sistema para procedimientos de justicia penal.