El fantasma de la violencia escolar: una crisis invisibilizada que exige respuestas urgentes

Tras una serie de amenazas en colegios de todo el país, especialistas advierten que la violencia escolar es un síntoma de un problema estructural profundo. El acoso, la falta de prevención y la ruptura del vínculo familia-escuela son los ejes de una crisis que requiere soluciones preventivas y no solo medidas reactivas.

La reciente oleada de amenazas que ha sacudido a diversas instituciones educativas del país ha sumido a la comunidad de padres y docentes en un estado de profunda zozobra e incertidumbre. La memoria colectiva aún permanece marcada por la trágica balacera ocurrida hace un mes en la ciudad de San Cristóbal, Santa Fe, donde un joven terminó con la vida de un compañero.

Este tipo de eventos, históricamente asociados a la realidad estadounidense, parecen estar encontrando un terreno fértil en nuestras escuelas, generando un sentimiento de vulnerabilidad que ya no distingue geografías ni niveles socioeconómicos. Daniel Medina, padre de un estudiante en la Escuela Técnica Hipólito Bouchard de Escobar, resume el sentir general al declarar que nadie imaginaba que estas situaciones ocurrirían tan cerca, obligando a muchos a retirar a sus hijos antes de tiempo ante el hallazgo de advertencias escritas en las instalaciones. Esta realidad no solo trastoca las rutinas familiares, sino que pone en evidencia una crisis sistémica de salud mental y convivencia que requiere una atención inmediata y estructural. Los expertos en el área, como Alejandro Castro Santander, director del Observatorio de la Convivencia Escolar del Centro de Investigaciones Cuyo-Conicet, sostienen que estas amenazas no son hechos aislados, sino la punta de un iceberg de violencias normalizadas. Según Castro Santander, la sociedad argentina ha descuidado la prevención desde el precedente de Carmen de Patagones, permitiendo que la circulación de armas aumente mientras los focos de violencia escolar permanecen invisibilizados. El acoso, el bullying y la discriminación generan un clima de exclusión que empuja a los adolescentes a buscar pertenencia en entornos digitales, donde pueden ser captados por discursos extremistas. Este fenómeno se ve agravado por una ruptura del contrato pedagógico entre las familias y las escuelas. Cuando un alumno se siente acosado y no encuentra un adulto que canalice su angustia, el entorno escolar se convierte en un escenario propicio para tragedias, pues el sentimiento de abandono emocional es el precursor de las reacciones violentas que ahora mantienen en vilo a las autoridades. Los datos que arrojan los estudios sobre la convivencia escolar son alarmantes y revelan una desconexión crítica entre la percepción de los estudiantes y la visión de los directivos. Investigaciones realizadas en conjunto con las pruebas PISA demuestran que la violencia relacional puede costar a los alumnos hasta 67 puntos en su rendimiento académico, equivalentes a más de un año de aprendizaje perdido. Mientras el 75 por ciento de los estudiantes reconoce sufrir discriminación por su aspecto físico y el 54 por ciento reporta amenazas constantes entre pares, una gran mayoría de los directivos minimiza estos conflictos, considerándolos asuntos menores. Esta actitud reactiva es, a juicio de los especialistas, el mayor error de gestión. Trabajar únicamente bajo protocolos de emergencia después de que aparece una amenaza escrita o un arma en el aula significa haber llegado demasiado tarde. La solución no reside en mayores medidas de control de acceso, sino en el fortalecimiento de los vínculos humanos, la escucha activa y la creación de un entorno donde la violencia no sea un mecanismo válido para canalizar la frustración. La prevención requiere transformar la cultura escolar para que los conflictos sean abordados antes de que escalen hacia la fatalidad, devolviendo a la escuela su función esencial como espacio seguro de aprendizaje y formación ciudadana





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