El fútbol se juega fuera de la cancha: las selecciones presentan sus convocados con videos emocionantes y sorprendentes

Las selecciones clasificadas para la Copa del Mundo 2026 han revelado sus listas de 26 futbolistas con videos que buscan emocionar, sorprender y conquistar a las audiencias. La identidad nacional, figuras populares, historias personales, humor y recursos cinematográficos son algunos de los elementos utilizados para presentar a los convocados. Cada seleccionado ha presentado a sus jugadores con piezas audiovisuales que muestran cómo una tradición burocrática del fútbol se ha convertido en un fenómeno global de comunicación.

Las superproducciones en las plataformas digitales han sido copadas por la calidad fílmica, celebridades y la apelación a la historia. Sin embargo, el fútbol también se juega fuera de la cancha.

En las últimas semanas, las selecciones clasificadas han revelado las listas de 26 futbolistas que buscarán la gloria en Estados Unidos, México y Canadá. Pero ya no alcanza con publicar una nómina: cada anuncio se ha transformado en un video pensado para emocionar, sorprender y conquistar audiencias. La identidad nacional, figuras populares, historias personales, humor y recursos cinematográficos son algunos de los elementos que se han utilizado para presentar a los convocados.

Este recorrido reúne las piezas audiovisuales con las que cada seleccionado presentó a sus convocados y muestra cómo una tradición burocrática del fútbol se ha convertido en un fenómeno global de comunicación





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