El fútbol impulsa el turismo y el financiamiento en Argentina

Un estudio revela que casi seis de cada diez argentinos viajarían para alentar a la Selección en el Mundial 2026, liderando la región en financiamiento en cuotas. El gasto estimado supera los 7.800 dólares.

El fútbol se ha consolidado como un motor clave del consumo turístico a nivel global, y Argentina no es la excepción. Según un estudio reciente de Naranja X en conjunto con Focus Market, casi seis de cada diez argentinos estarían dispuestos a realizar un viaje específicamente para asistir a un partido de fútbol y alentar a la Selección en el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Este fenómeno no solo dinamiza el turismo, sino que también impacta en las decisiones de ahorro y financiamiento de los aficionados. De hecho, el 30% de los encuestados afirmó que invertiría más dinero en estas experiencias que en unas vacaciones tradicionales, mientras que un 20% señaló que estaría dispuesto a gastar hasta 5000 dólares para asistir a un encuentro.

La investigación revela que Argentina lidera el ranking regional de hinchas que prefieren financiar el viaje en cuotas, con un 25% optando por esta modalidad. Este dato contrasta con otros mercados de la región, donde el gasto deportivo suele asociarse más al consumo inmediato. Para los argentinos, la pasión futbolística es tan fuerte que el 80% considera el fútbol como el deporte más importante, muy por encima del automovilismo (20%) y el tenis (19%).

El costo estimado para seguir a la Selección durante diez noches, incluyendo hospedaje, pasajes internos, entradas y consumos básicos, asciende a aproximadamente 7850 dólares. A pesar de esta cifra, el interés por viajar se mantiene alto: un 59% de los encuestados indicó que monitorea permanentemente los precios, y un 18% adquiere los pasajes apenas se confirma la participación de su equipo en el exterior.

La combinación entre pasión deportiva y búsqueda de financiamiento marca una particularidad argentina dentro del relevamiento regional. Mientras que en otros países el consumo deportivo se orienta al gasto inmediato, en Argentina el 25% prefiere pagar en cuotas, lo que refleja una estrategia de planificación financiera orientada a no perderse la experiencia. El estudio también destaca que el fútbol se ha convertido en el motivo principal del viaje para muchos, relegando a un segundo plano otras actividades turísticas.

Según Soledad Gutiérrez, gerenta de Marketing de Naranja X, la pasión de los argentinos por el fútbol es inquebrantable: donde hay un equipo jugando, hay argentinos en la tribuna, sin importar distancias, presupuestos o husos horarios. Los fanáticos organizan sus vacaciones en torno a eventos deportivos, combinando la pasión por sus equipos con el deseo de descubrir nuevos destinos, y están dispuestos a compartir gastos y realizar viajes interminables por el amor a los colores





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fútbol Turismo Mundial 2026 Argentina Financiamiento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Una mujer denunció que fue estafada cuando intentó comprar figuritas del Mundial 2026 para su hermanoUna vecina de La Plata realizó la transferencia a los supuestos vendedores, pero nunca recibió la mercadería.

Read more »

Cómo es el búnker que eligió la selección argentina para el Mundial 2026El predio del Sporting Kansas City fue el preferido por el cuerpo técnico de Scaloni por su ubicación estratégica y tecnología de primer nivel

Read more »

Se conocieron las sedes de entrenamiento del Mundial 2026: dónde concentrará la Selección ArgentinaLa FIFA confirmó dónde concentrarán las 48 selecciones del Mundial 2026, y la Albiceleste ya tiene definida su base para la competencia.

Read more »

Cambio clave para la TV en Argentina para el Mundial 2026A tres semanas del arranque del torneo, se anunció que todas las señales de DSports que transmitirán todos los partidos también se incluirán en la señal de Flow. Estos son los canales y plataformas en los que se podrán ver los partidos.

Read more »