El fútbol argentino despide a Carlos 'Indio' Solari, ícono cultural de las tribunas

Clubes, dirigentes y la AFA expresaron su pesar tras la muerte del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, cuya música se convirtió en parte esencial de la identidad de las hinchadas en Argentina.

El fútbol argentino y diversas instituciones deportivas expresaron su profundo pesar tras el fallecimiento de Carlos 'Indio' Solari, líder histórico de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Su muerte, que generó una amplia repercusión en la sociedad, encontró una respuesta inmediata en clubes, dirigentes y organismos vinculados al deporte, quienes le dedicaron mensajes de despedida. La obra de Solari, que trascendió la música, se había convertido en un elemento identitario dentro de las tribunas de todo el país. Frases, melodías y estribillos de Los Redondos fueron adoptados por hinchadas de todos los equipos, formando parte del paisaje sonoro del fútbol nacional.

Esta conexión popular quedó evidenciada en la gran cantidad de publicaciones que aparecieron en redes sociales tras conocerse la noticia. El Club Atlético Racing, conocido como 'La Academia', fue uno de los primeros en manifestarse, recordando el paso de la banda por su estadio, el Cilindro, con recitales históricos en 1998, y la placa conmemorativa inaugurada en 2023 por los 25 años de aquellos conciertos.

Su mensaje, cargado de simbolismo, mencionó el vínculo construido con sus seguidores: 'En el recuerdo eterno de haber pasado por nuestra casa, en nuestra gente y en nuestras banderas. Hasta siempre, Indio'. Otro club que se sumó a los homenajes fue Tigre, que emitió un comunicado lamentando 'profundamente el fallecimiento' y enviando 'su más sentido pésame' a familiares, amigos y seguidores, citando un fragmento de una canción: 'Nunca se sabe, puede suceder, que la vida no termine nunca más.

Vas a vivir siempre en nuestras canciones, trapos, murales y corazones'. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un extenso comunicado destacando la influencia del músico en la cultura futbolera, señalando que sus canciones, sin campañas promocionales, se integraron de manera natural a la identidad de las hinchadas, desde las canchas más humildes hasta los estadios más emblemáticos. Las letras encontraron una nueva dimensión entre bombos, banderas y cánticos populares, acompañando durante décadas a millones de hinchas.

Dirigentes del fútbol también hicieron referencia a la singularidad de Solari, una figura irrepetible de la cultura nacional. Su legado permanecerá vivo no solo en sus discos y recitales, sino también en cada tribuna donde sus canciones continúen sonando como parte de una tradición que ya forma parte de la historia del fútbol argentino





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