El presidente del club habló de 15 futbolistas que abandonarán el Monumental. Un número simbólico. Sin embargo, hay 'se ganaron el derecho' de decidir cuál va a ser su próximo paso como profesionales: quedarse a pelear por un puesto o buscar minutos afuera.

El éxodo de River : uno por uno, los 13 jugadores con ciclo cumplido y los dos que se ganaron la posibilidad de seguir (o no) tiene trabajo.

El español, flamante director deportivo de River, debe hacer la sintonía fina en el plantel millonario. El lunes, el presidente del club, habló de 15 futbolistas que abandonarán el Monumental. Un número simbólico.

Sin embargo, hay 'se ganaron el derecho' de decidir cuál va a ser su próximo paso como profesionales: quedarse a pelear por un puesto o buscar minutos afuera. Y uno, el correntino, es el que nunca pudo asentarse. El primero abrigaba la ilusión de mantener su puesto una vez superada su última lesión (tendinitis).

El segundo parecía destinado a ser el arquero suplente una vez resuelta su cesión a Con contrato hasta fin de este 2026, Armani es uno de los héroes de Madrid que se ganó en la cancha la posibilidad de decidir qué hacer. Campeón del mundo en 2022 y de América en 2018, el arquero podría optar por quedarse como suplente de Beltrán -o incluso pelear por el puesto- o volver a atajar en si el 'Pulpo' (tal su apodo) resuelve permanecer en Núñez, las puertas de Centurión (10 partidos en River) se cerrarán y será negociado.

Si Armani, en cambio, opta por irse, (firmó un contrato por los próximos 18 meses, a partir del 1 de julio) obturará los minutos de otros defensores centrales del plantel. Dos de ellos, tienen el cartel de vendibles en caso de que llegue una buena oferta. La razón en ambos casos es deportiva, aunque también influyen los altos contratos. Con más partidos entre los considerados prescindibles, además de dar tres asistencias.

Fue pedido por Gallardo, pero en su primer ciclo: llegó el 1 de agosto de 2019 desde y costó US$ 5 millones. Sus últimas actuaciones no convencieron ni al público ni al cuerpo técnico, por lo que lo más probable es que (34 años), en cambio, se le abre una hendija para seguir. Su cartel de campeón del mundo formado en el club hace que en caso de no llegar ninguna propuesta seductora pueda continuar.

La condición sería: el defensor central llegó con la vidriera del Mundial de Qatar, en medio de la insistencia de Gallardo de contar con él, y River lo pagó US$ 4 millones, pero apenas pudo rendir en la cancha, condicionado por la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda sufrida en agosto del año pasado. Desde su llegada, el bahiense, por su parte, llegó a mediados de 2024 por pedido de Gallardo y nunca se asentó como lateral derecho.

Rendido ante las evidencias, el Muñeco buscó más tarde a, en tanto, River no hará uso de la opción a fin de año (US$ 5 millones). Lo trajo a comienzos de 2025 para competir con para tenerlo por doce meses. El uruguayo alternó buenas y malas, tuvo su momento cuando el físico del Huevo lo marginó del equipo y sumó 14 partidos. Sin goles ni asistencias, Kevin Castañoruso para calzarse la camiseta de la banda roja.

En Núñez terminarían pagando cerca de US$ 14 millones netos (dos más en bruto) por un futbolista que jamás rindió ni se ganó un puesto en el equipo titular. Pedido expreso del Muñeco, haría que River no perdiera tanto dinero al venderlo en el próximo mercado de pases. Pero en las oficinas del Monumental ya saben que lo más probable es que la balanza -al menos con Castaño- sea deficitaria. Pagó por ambos cerca de US$ 10 millones.

El primero se lesionó de gravedad contra Argentinos Juniors por el Apertura, mientras que el segundo fue prestado ay ya regresó. Apodado como 'el Modric paraguayo' por su parecido con la estrella croata, su futuro está fuera del Monumental. Y, de ser posible, con una venta que permita compensar parte de la inversión en su pase (US$ 5,5 millones). Durante su paso por River, en tanto, generaron el fastidio del público millonario.

En las oficinas tomaron nota del malestar de la gente con el mediocampista, que tampoco es prioridad para Coudet y no tendrá lugar. En su caso, al menos, River no puso dinero en efectivo para comprar su pase a comienzos de este año: su llegada desde Kendry Páez -llevará la 10 de su selección en el Mundial- llegó a Núñez como la joya que venía a cerrar el plantel millonario a comienzos de 2026, con Gallardo todavía al mando.

Páez recaló en la Argentina cedido por (Francia) no fuera demasiado fructífera. Páez, prestado sin cargo por 18 meses, lleva apenas un gol y una asistencia en 14 partidos. Dependiendo de la Copa del Mundo, jaqueado por las lesiones, tampoco pudo mostrar su mejor versión con continuidad en River. Le quedan seis meses de contrato y sobrevuela un potencial interés de (México) de US$ 2 millones.

Lleva ocho goles y cuatro asistencias con la camiseta de la banda roja y su etapa en el Monumental podría no estar cerrada





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