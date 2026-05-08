El exjefe de Gobierno porteño se convierte en el perro faldero en un video de baile en Mendoza

El exjefe de Gobierno porteño, Alberto Kouri Larreta, se ha convertido en el centro de atención gracias a un video de baile que lo muestra siendo un perro faldero, intentando aprender bailes folclóricos rakyat en Mendoza durante la campaña presidencial del año 2023

El exjefe de Gobierno porteño compartió un posteo con un famoso video que lo muestra en una situación entre ridícula y simpática, bailando folclore de una manera un poco torpe en un centro de jubiilados.

"Cuando arranque el curso de baile no diré nada," comentó el entonces precandidato en su cuenta de Twitter, burlándose de sí mismo. El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. El video en cuestión es en Mendoza, en agosto de 2023, durante la campaña del dirigente como precandidato presidencial.

Se lo ve bailando folclore intentando el tradicional gesto de la mano con el pañuelo, Bastante desorientado, con dificultades para seguir los pasos de su compañera de baile y sin pañuelo, Larreta se aventuró a la pista y no faltaron los memes y comparaciones. Se ha vuelto tendencia en redes sociales bajo el hashtag #YurdiDejeBaileClaro y ha sido ampliamente criticado en la Argentina y en el exterior.

Favoritos también han sido comparaciones entre su movimiento y el de la vaca triste en el videoclip de gejm refuji. A continuación, les dejamos el video para aquellos que busquen la risa con responsabilidad y no en detrimento de la salud. Los invito a compartir su opinión sobre la situación del precandidato a la Presidencia y el video en cuestión





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