El choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro que mató a seis personas expuso una problemática que preocupa en Brasil: el exceso de helicópteros en la ciudad.

El exceso de helicópteros en Río de Janeiro es un grave problema que se ha agravado después del choque en el que murieron los argentinos Gaspi y Lucas Vignale.

Según los datos oficiales, en Río de Janeiro ocurren el 64% de los incidentes registrados en todo Brasil con este tipo de aeronaves. Los vuelos turísticos no respetan las distancias de seguridad y evaden controles de radar. La causa de la colisión en la que murieron seis personas habría sido un error humano. Entre enero de 2025 y junio de 2026, hubo 317 incidentes con helicópteros en Brasil.

De ese total, solo este año se registraron 62 hechos en la zona, según datos oficiales del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa). El número de incidentes con helicópteros en Río de Janeiro ha aumentado significativamente en los últimos años. Entre 2016 y 2023 ocurrieron 97 incidentes con helicópteros en Río de Janeiro, pero a partir de 2024 el número se disparó con un aumento del 181% más que en los ocho años anteriores.

La situación en Río de Janeiro no siempre fue así. En San Pablo, una de las ciudades más grandes de Brasil, que cuenta con 935 helicópteros registrados, hubo solo siete incidentes en 2023, seis en 2024 y 14 en 2025. El principal problema es la fiscalización en el cuidado de las máquinas y la necesidad de mayores controles. Río es una ciudad turística, rodeada de otros destinos turísticos, lo que resulta atractivo para los recorridos en helicóptero.

Sin embargo, el creciente interés del mercado por volar podría propiciar la aparición de pilotos menos preparados. Existe la posibilidad de que un avión de estas características se estrelle contra un hospital, una escuela, un complejo residencial o cualquier otro lugar con gran concentración de personas





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