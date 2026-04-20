El eterno retorno de la crisis: La interna kirchnerista y el declive del poder

Un análisis sobre cómo las feroces internas políticas dentro del kirchnerismo y la actual gestión gubernamental comprometen el futuro del país, repitiendo errores del pasado que solo profundizan la crisis económica y social.

La historia política argentina reciente parece atrapada en un bucle interminable, una repetición constante de conflictos internos que desgastan el tejido social y la institucionalidad. Al recordar a Mafalda y su odio visceral hacia la sopa, es imposible no trazar un paralelismo directo con la dinámica del kirchnerismo durante el mandato de Alberto Fernández.

Aquella convivencia forzada, marcada por disputas públicas y privadas, terminó en un colapso político que dejó al país con cifras alarmantes de pobreza e inflación. Hoy, la escena se repite con un nuevo protagonista: Axel Kicillof, quien se encuentra en el centro de un fuego cruzado con Cristina Kirchner, reviviendo la misma tensión destructiva que marcó el periodo 2019-2023. Las críticas que recibe el gobernador, provenientes de figuras cercanas a la expresidenta como Guillermo Moreno o Horacio Verbitsky, no son simples desacuerdos ideológicos, sino advertencias de una estructura que exige obediencia absoluta bajo la amenaza de la aniquilación política. La estrategia de Cristina Kirchner parece clara: marcar el terreno para asegurar lugares de poder estratégico tanto en la Provincia de Buenos Aires como en una eventual candidatura presidencial. La presencia de cuadros leales a la estructura camporista, como Juan Martín Mena en el gabinete bonaerense, es un recordatorio constante para Kicillof sobre quién detenta realmente el control simbólico y operativo. Mientras tanto, el gobernador intenta desmarcarse de las políticas desastrosas del pasado reciente, aunque su propia gestión y su pasado político lo mantienen atado a las mismas estructuras que critica. Esta interna no es un hecho aislado, sino una constante histórica del movimiento, que históricamente ha devorado a sus posibles sucesores, desde Scioli hasta Massa, y ahora amenaza con hacer lo mismo con Kicillof al calificarlo sutilmente de mascota del poder mientras se agita la posibilidad de votar en blanco si las condiciones no favorecen los intereses de la jefa del sector. La sociedad, una vez más, queda relegada a un segundo plano, observando cómo la lucha por espacios de poder prevalece sobre la gestión de problemas urgentes como la economía, la salud o la educación pública. No obstante, la toxicidad de las internas no es propiedad exclusiva del kirchnerismo. El actual gobierno de Javier Milei también muestra grietas peligrosas, donde las facciones internas compiten por influencia y relevancia mediática, demostrando que la falta de un objetivo común consolidado suele degenerar en un circo político. Cuando el poder se convierte en un fin en sí mismo, los resultados son predecibles: el desgobierno y la desatención hacia las necesidades reales de los ciudadanos. La política argentina parece haber olvidado que el objetivo del ejercicio de gobierno es el bienestar colectivo y no el canibalismo partidario. La reflexión final resulta inevitable: mientras la clase política continúe atrapada en este ciclo de egos, vedetismo y rencillas personales, el país seguirá dando vueltas sobre un eje que solo produce inestabilidad. Los palacios, al llenarse de actores más preocupados por sus propias disputas que por el destino de la nación, terminan transformándose en espectáculos vacíos donde, al final del día, es el pueblo quien paga el costo de la desidia





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