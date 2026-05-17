El estrés, la emocionalidad y el impacto del deporte en pacientes con cuadros de angustia y tristeza: 'El lado malo u oscuro' de la humanidad.

López Rosetti hace referencia al estrés y su impacto negativo en el cuerpo, aunque muchas veces se le desconoce, refiriéndose también al 'lado malo u oscuro' de los humanos, a su relación con la emocionalidad y cómo esta se combina con el estrés en la vida cotidiana. La competencia, en el buen sentido, es con uno mismo y no con los demás. Lo que te estresa hoy, probablemente, no debería estresarte, y el abordaje de esa realidad se encuentra más en la filosofía de vida que en una ansiolítica como una herramienta terapéutica fundamental para el abordaje de la salud mental y el impacto del deporte en pacientes con cuadros de angustia y tristeza frente al incremento de casos por el estrés actual. La mejora no ocurre de forma inmediata, sino que requiere un proceso de adaptación biológica. Los trabajos publicados indican que entre un mes y dos meses, pero si ya tiene depresión entre las cuatro y las ocho semanas, se notan las mejoras.

López Rosetti hizo referencia al estrés y su impacto negativo en el cuerpo aunque muchas veces se le desconoce, refiriéndose también al 'lado malo u oscuro' de los humanos, a su relación con la emocionalidad y cómo esta se combina con el estrés en la vida cotidiana.

El estrés puede no percibirse como tal, pero en realidad está afectando a nuestra capacidad de disfrutar y en estos casos está vinculado a la emocionalidad vivencial, la respuesta al ejercicio físico es más rápida que en la patología clínica. La competencia, en su buen sentido, es con uno mismo y no con los demás.

Lo que te estresa hoy, probablemente, no debería estresarte, y el abordaje de esa realidad se encuentra más en la filosofía de vida que en una ansiolítica como una herramienta terapéutica fundamental para el abordaje de la salud mental y el impacto del deporte en pacientes con cuadros de angustia y tristeza frente al incremento de casos por el estrés actual. La mejora no ocurre de forma inmediata sino que requiere un proceso de adaptación biológica.

Los trabajos publicados indican que entre un mes y dos meses, pero si ya tiene depresión entre las cuatro y las ocho semanas, se notan las mejoras En cuanto a la eficacia del ejercicio físico, cualquier modalidad y su beneficio tienen equivalentes para la psiquis. El ejercicio físico aeróbico y el fortalecimiento muscular aportan ventajas equivalentes a la psiquis. La dosis recomendada de ejercicio se define por la Organización Mundial de la Salud.

La cantidad recomendada es acudir a 150 minutos semanales de actividad física aeróbica constante. La actividad física aeróbica genera una respuesta rápida en la emocionalidad vivencial y en el estrés emocional. En los casos que están más afectados emocionalmente, el estrés también afecta su capacidad de disfrutar en cuestión mística de 'amarritar a la vida pero, no en disputar'





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