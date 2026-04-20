El estremecedor relato de Carlos Rottemberg sobre el accidente que terminó con la vida de Luis Brandoni

El productor Carlos Rottemberg reveló los pormenores del trágico accidente doméstico que sufrió el actor Luis Brandoni, detallando los últimos momentos previos a su fallecimiento y el deterioro de su salud.

El reconocido productor teatral Carlos Rottemberg compartió detalles inéditos y desgarradores sobre el trágico accidente doméstico que terminó costándole la vida al legendario actor Luis Brandoni a los 86 años de edad. Durante la jornada de despedida realizada en la Legislatura porteña, rodeado de figuras del espectáculo y allegados, Rottemberg brindó precisiones sobre las circunstancias que rodearon este fatídico evento que conmocionó al mundo artístico argentino.

Según relató el productor, todo se desencadenó de manera fortuita y repentina. La noche del sábado 11, la función de teatro había sido cancelada debido a problemas de salud de la actriz Solita Silveyra, quien sufría una afección en su columna. Este imprevisto laboral permitió que Brandoni se encontrara en la comodidad de su hogar en lugar de estar sobre las tablas. Mientras se preparaba para asistir a una cena en la residencia de su pareja, el actor se sentó en una silla con ruedas. En un movimiento desafortunado, la silla cedió o se desplazó, provocando que el intérprete cayera con fuerza y golpeara su cabeza directamente contra el borde de un mueble escritorio. Este traumatismo inicial fue el punto de partida de un deterioro de salud que se prolongó durante varios días de incertidumbre y dolor. Rottemberg profundizó en la evolución clínica del actor, señalando que, tras el miércoles siguiente al accidente, el panorama médico cambió drásticamente. El productor confesó con evidente pesar que hubo un antes y un después en la lucidez del artista, ya que, a partir de ese momento, Brandoni comenzó a mostrar dificultades graves para reconocer a sus familiares y amigos más cercanos. Esta revelación arroja luz sobre la complejidad del desenlace y el sufrimiento que atravesó el entorno íntimo durante la última etapa. La noticia ha dejado un vacío profundo en la cultura nacional, siendo recordado no solo por su vasta trayectoria, sino por su calidez humana y su compromiso inquebrantable con el arte. Mientras el país despide a uno de sus referentes más queridos, se continúan revelando detalles sobre el paso a paso de una recuperación que lamentablemente no pudo ser, cerrando así un capítulo oscuro para la escena cultural que hoy lo llora y lo homenajea en su último adiós





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