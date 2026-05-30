El estado físico de Paredes afectó al Xeneize en la Copa Libertadores

El capitán del equipo sufrió una lesión en el isquio que lo dejó fuera de las canchas durante alrededor de tres semanas.

El partido de Paredes , con la molestia física y muy lejos de su nivel. La caída frente a Universidad Católica, que determinó la eliminación del Xeneize en la Copa Libertadores , se debió al estado físico del capitán del equipo.

Desde el inicio hubo suplentes haciendo la entrada en calor por si no aguantaba y su rendimiento se vio afectado. El entrenador del equipo reconoció que Paredes llevaba algunos días con la molestia. Si bien el viernes se había informado que se trataba solo de una contractura, el sábado por la mañana llegó la confirmación de la lesión. Paredes confesó que venía arrastrando en la semana una sobrecarga en el isquio.

El entrenador le pidió que le dijera la verdad, que saliera del partido, que se cuidara, ya que tenía cosas importantes por jugar. Se estima que Paredes estará fuera de las canchas durante alrededor de tres semanas. Los plazos establecidos para su regreso son el 16 en Kansas City. Los problemas físicos de Paredes han sido recurrentes durante 2026.

El 15 de febrero sufrió una lesión en el tobillo ante Platense que lo dejó fuera de los partidos contra Racing y Gimnasia de Chivilcoy. Regresó a las canchas menos de dos semanas después de su último encuentro. El 19 de abril, durante el superclásico en el Monumental, se lo observó advirtiéndole a Ander Herrera sobre una molestia muscular. Esa situación terminó derivando en su reemplazo.

A pesar de ello, apenas cuatro días más tarde volvió a sumar minutos frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela





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