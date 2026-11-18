El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla luce remodelado con césped híbrido y nueva tecnología LED para recibir la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro con capacidad para 65.000 espectadores.

El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla ha completado una profunda transformación estructural y tecnológica para convertirse en la sede oficial de la final de la Copa Sudamericana entre el club argentino Boca Juniors y el equipo brasileño Atlético Mineiro. Esta remodelación integral elevó la infraestructura colombiana a los estándares de los estadios más imponentes del continente americano, consolidando su importancia deportiva regional.

Modernización tecnológica del estadio

La Confederación Sudamericana de Fútbol, conocida por sus siglas en inglés Conmebol, ejecutó una serie de inspecciones técnicas rigurosas antes de confirmar al Estadio Metropolitano como la sede definitiva del encuentro decisivo. Los trabajos de refacción se finalizaron a tiempo, garantizando que el campo de juego se entregue en condiciones óptimas para el enfrentamiento entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

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El césped del terreno de juego ha sido sustituido por una superficie híbrida de alta tecnología que combina elementos naturales y sintéticos para maximizar la durabilidad y el rendimiento deportivo. Esta nueva gramilla está compuesta por poco más de un noventa por ciento de pasto natural, complementado estratégicamente con un ocho por ciento y nueve por ciento de fibras sintéticas.

Dicha ingeniería vegetal presenta claras similitudes con los proyectos de modernización implementados recientemente en el Estadio Monumental del club River Plate en Argentina. Esta tecnología busca asegurar una superficie uniforme y resistente que pueda soportar la exigencia física de una final continental de alto nivel internacional.

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Aumento de capacidad y aforo total

Tras largos meses de obras civiles, la capacidad del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez ha aumentado en más de un cincuenta por ciento, alcanzando ahora un aforo oficial de sesenta y cinco mil espectadores. Este incremento masivo de asientos refleja el compromiso de las autoridades deportivas con la asistencia masiva y la experiencia del aficionado en eventos de esta magnitud.

La demanda por las entradas ha sido extraordinaria desde la etapa inicial de la comercialización, ya que el club xeneize agotó las doce mil localidades disponibles para sus hinchas en la categoría de populares. Esta venta rápida evidencia el sólido respaldo de la afición argentina al equipo que representa al país en la máxima competición continental sudamericana.

Se estima que la gran mayoría de las plateas restantes han sido adquiridas por el público colombiano, dado que existe una base significativa de simpatizantes del equipo argentino en este país. Esta dinámica de venta ha contribuido a prever una atmósfera vibrante y un estadio lleno con presencia dual de ambas parcialidades y locales.

Infraestructura y nuevas comodidades

La fachada del estadio ha sido renovada con una instalación de más de setenta y cuatro mil luces LED de última generación, capaces de proyectar colores, imágenes y animaciones complejas. Además, se ha incorporado una pantalla de setenta y cuatro mil luces LED con tecnología 4K y una franja luminosa extensa de quinientos metros que rodea la estructura.

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El proyecto de ampliación incluyó la construcción de una plaza de dieciséis mil metros cuadrados en los alrededores del recinto deportivo para facilitar la movilidad y el esparcimiento. Se instalaron más de diez mil ochocientas butacas retráctiles que ofrecen versatilidad en la configuración de los asientos según la densidad de la asistencia esperada.

Los servicios higiénicos se han ampliado significativamente, pasando de aproximamente trescientos a cerca de novecientos sanitarios para reducir las filas y mejorar la comodidad. El diseño arquitectónico también contempla cuatro nuevos vestuarios modernos, espacios VIP exclusivos, salas de prensa adecuadas y sectores de hospitalidad de primer nivel.

Importancia histórica del evento deportivo

Conocido originalmente como el Estadio Metropolitano y ubicado en la ciudad de Barranquilla, este recinto deportivo fue inaugurado hace cuarenta años, específicamente en el año mil novecientos ochenta y seis. Esta fecha marca el inicio de una larga historia deportiva en la región caribeña colombiana que ha albergado numerosos eventos de talla internacional.

Este fin de semana, el Estadio Metropolitano vivirá su máximo apogeo histórico, ya que se convertirá en el escenario del compromiso más importante a nivel de clubes desde su apertura. La final de la Copa Sudamericana representa un hito sin precedentes en la trayectoria del estadio, elevando su estatus al máximo nivel de la competición confederativa.