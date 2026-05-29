El Estadio Azteca celebra 60 años como icono mundial y sede triunfal de tres Mundiales

El Estadio Azteca de la Ciudad de México cumple seis décadas de historia, marcadas por su papel en tres Copas del Mundo, las figuras de Pelé y Maradona, y su próxima inauguración del Mundial 2026. Construido en 1962 e inaugurado en 1966 por Emilio Azcárraga Milmo y Guillermo Cañedo, este coloso se convirtió en símbolo de la modernidad mexicana y en escenario de leyendas futbolísticas. Con su aforooriginal para más de 100.000 personas y un nombre surgido de un concurso popular, el Azteca ha sido testigo de glorias, polémicas y transformaciones. Ahora, bajo el nombre temporal de Azteca Ciudad de México, se prepara para ser el único estadio en albergar tres partidos inaugurales mundialistas, reafirmando su estatus legendario.

El Estadio Azteca , recinto deportivo emblemático de la Ciudad de México, celebra seis décadas de historia marcadas por momentos gloriosos y transformaciones que lo han convertido en un icono mundial del fútbol.

Inaugurado el 29 de mayo de 1966 con un partido amistoso entre el club América y el Torino italiano, que finalizó con empate 2-2, su construcción comenzó en 1962 impulsada por dos figuras clave: Emilio Azcárraga Milmo, heredero de un vasto imperio mediático, y Guillermo Cañedo de la Bárcena, un hombre de negocios con notable astucia. La idea surgió en un contexto de crecimiento económico y industrial en México, donde el gobierno del PRI buscaba proyectar una imagen moderna al exterior a través del deporte y la cultura.

Azcárraga, quien había adquirido el América en 1959 para revitalizarlo, y Cañedo, entonces líder del Zacatepec, unieron fuerzas para crear un estadio masivo, inicialmente pensado para más de 100.000 espectadores, que pronto se bautizaría con el nombre "Estadio Azteca" tras un concurso postal. La elección del nombre, que hace referencia a la herencia prehispánica del país, fue una propuesta ganadora enviada por un ciudadano común, cuyas bases del concurso premiaban tanto la votación popular como la antigüedad de la carta.

Desde sus inicios, el coloso de Santa Úrsula se erigió como un símbolo de poder y modernidad, destinado a albergar eventos de escala mundial. Su primer gran desafío llegó en 1964, cuando su existencia fue un factor decisivo para que México le ganara a Argentina la sede del Mundial de 1970, un tastedo estratégico que demostró la capacidad del país para organizar un evento de tal magnitud.

La historia del estadio, sin embargo, no está exenta de polémicas y leyendas oscuras, pero también de momentos de pura gloria futbolística. En sus gramados han brillado figuras como Pelé y Diego Maradona, quienes levantaron la Copa del Mundo allí: Pelé en 1970, tras la victoria de Brasil sobre Italia, y Maradona en 1986, después de que Argentina derrotara a Alemania. Esos dos partidos, ambos finales mundialistas, marcaron la cima de su prestigio.

Ahora, con motivo de su 60 aniversario, el Azteca está preparado para escribir otro capítulo histórico: será sede inaugural del Mundial de 2026, convirtiéndose en el único estadio del planeta en albergar tres partidos inaugurales de Copas del Mundo, un hito que reafirma su estatus legendario. Aunque durante el próximo mes y medio la FIFA ha decidido recuperar su denominación original y lo llamará "Azteca Ciudad de México" para el evento, su esencia como templo del fútbol permanece intacta.

A lo largo de los años, su aforo ha experimentado modificaciones -se redujo por exigencias de seguridad y luego se amplió nuevamente-, pero su alma ha continuado latiendo con los gritos de gol, las celebraciones y las multitudes. Para los mexicanos, es más que un recinto: es un mito, un punto de referencia cultural y deportivo que trasciende fronteras.

Su inauguración no solo fue un evento deportivo, sino también una declaración de intenciones de una nación que buscaba abrirse al mundo. Los propósitos de sus creadores, Azcárraga y Cañedo, se cumplieron con creces: el estadio no solo se convirtió en el hogar del América, sino en el escenario de innumerables hazañas y en una especie de "deporte sagrado" para generaciones de aficionados.

Hoy, mientras se prepara para recibir de nuevo a los ojos del planeta durante la Copa del Mundo de 2026, su leyenda sigue creciendo, consolidándose como un verdadero símbolo de identidad nacional y como un monumento vivo al fútbol global





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