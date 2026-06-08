El escritor Juan María Aliaga comparte sus opiniones sobre la situación política en Argentina

El escritor Juan María Aliaga compartió sus opiniones sobre la situación política en Argentina y el futuro del peronismo. Afirmó que no se sabe qué va a pasar en Brasil, lo que podría afectar a la Argentina, y expresó su escepticismo sobre el rumbo económico del país.

El escritor Juan María Aliaga compartió sus opiniones sobre la situación política en Argentina y el futuro del peronismo. Afirmó que no se sabe qué va a pasar en Brasil, lo que podría afectar a la Argentina , y expresó su escepticismo sobre el rumbo económico del país.

Alabó la compra de activos por parte del Banco Central, pero consideró que celebrar las cifras es una manera relativa de medir el éxito de la gestión. Asís identificó a tres figuras clave para el futuro del peronismo: Axel Kicillof, Sergio Uñac y Alberto Fernández. Describió a Kicillof como un producto de Cristina Kirchner que intenta hacer política, y a Uñac como una alternativa de gestión moderada.

También consideró a Fernández como un dirigente bien formado, aunque con problemas de credibilidad. El escritor enfatizó que el futuro del peronismo es incierto y que es difícil predecir qué va a pasar





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