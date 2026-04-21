El escandaloso retorno del juez Argibay y la red de influencias en la justicia federal

Un análisis sobre las maniobras del juez Sebastián Argibay para proteger a dirigentes de la AFA tras un polémico regreso de sus vacaciones en el exterior, involucrando a magistrados de Tucumán y Campana.

El retorno de Sebastián Argibay , juez federal de Santiago del Estero, desde Miami se ha convertido en el centro de un escándalo judicial que expone las profundas grietas en la ética del sistema. Sus vacaciones se interrumpieron bruscamente, según señalan diversas fuentes, por una orden directa proveniente de la cúpula política de su provincia.

La urgencia por regresar no fue producto de una vocación laboral repentina, sino de una estrategia desesperada para blindar a Pablo Toviggino, figura clave en la gestión de la AFA, tras una operación inmobiliaria cuestionada. Se sospecha que Argibay facilitó la venta de una finca valorada en 200 millones de pesos, donde la escritura fue alterada sustancialmente para reducir su valor real, un acto que roza la ilicitud administrativa. El operativo retorno fue digno de una película de suspenso político. Tras aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza y emprender un viaje veloz hacia su jurisdicción, el magistrado buscó desesperadamente retomar su cargo antes de lo previsto originalmente. Su objetivo era claro: blindar a Toviggino y a Claudio Tapia ante un pedido de detención e inhibición de bienes presentado por el fiscal Pedro Simón. La presión era máxima, ya que Argibay sabía que la Cámara Federal de Tucumán estaba a punto de apartarlo del caso debido a sus evidentes vínculos con el poder político local. En un movimiento polémico y sincronizado, la camarista Marina Josefina Cossio de Mercau parece haber dilatado deliberadamente la notificación de apartamiento de Argibay, permitiéndole así ganar un tiempo valioso para emitir una resolución favorable a sus protegidos antes de abandonar el expediente. La maniobra alcanzó niveles de desfachatez institucional cuando, apenas unos minutos antes de que la resolución de su apartamiento fuera oficializada, Argibay transfirió la causa al juez federal de Campana, Adrián Charvay, quien también mantiene una reputación controvertida en relación con el entorno de la AFA. Sin embargo, la estrategia sufrió un traspié inesperado: el juzgado de Campana, previendo el costo político y judicial de recibir una causa contaminada, optó por no aceptar la competencia y devolvió el expediente a Santiago del Estero hasta que la situación procesal de la supuesta incompetencia quede firme. Este entramado no solo involucra a jueces de primera instancia, sino que roza a integrantes de la Cámara de Casación, sumando sospechas de tráfico de influencias y operaciones políticas que involucran figuras de alto peso en el esquema de poder provincial y nacional. La credibilidad del Poder Judicial vuelve a ser puesta a prueba bajo la sombra de la complicidad y el intercambio de favores





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