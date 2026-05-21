El escándalo Menem-Caputo: la cuenta Rufus y los animadversos en el gobierno

Martín y Lule Menem fueron exponentes ante la tropa libertaria, luego que Santiago Caputo abiertamente denunciara la cuenta Rufus dedicada a hostigar a sus respectivos adversarios internos como el propio asesor, el ministro de Economía Toto Caputo y la senadora Patricia Bullrich. El escándalo obligó al propio Milei a defender a Menem con un argumento tan inconsistente -"les armaron una operación"-, pero los primos que expandieron su influencia en el gobierno bajo la protección de Karina Milei no parecen preocupados por revisar su torpe estrategia digital. Son indolentes, lo definió un diputado oficialista preocupado por la agudización de la interna con las Fuerzas del Cielo.

El escándalo del Río Negro allegó a Menem, después que Santiago Caputo sacó a la luz la cuenta Rufus dedicada a hostigar a sus adversarios internos como su propio asesor y ministro de Economía Toto Caputo y la senadora Patricia Bullrich.

Redactado por LPO. El cálculo de los riojanos es que la pelea continuará en el Salón Pasos Perdidos del Congreso, donde esperan una "blitzkrieg" de Caputo y las Fuerzas del Cielo.

Sin embargo, un libertario erudito advirtió que los Menem solo tienen una "Línea Maginot" para defenderse del avance de Alemania. Los riojanos no pierden la calma, aunque saben que Santiago Caputo controla YPF, la SIDE y ARCA. Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan





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