La entidad anunció el equipo ideal de la Liga Profesional, pero no todos los hinchas estuvieron de acuerdo con la selección de los jugadores.

El equipo ideal de la Liga Profesional . La entidad anunció cuáles fueron los 11 mejores jugadores de este Torneo Apertura, con suplentes incluidos, pero no cayó muy bien entre múltiples hinchas.

En el equipo titular aparecen Álvaro Montero (Vélez) en el arco; Leandro Lozano (Argentinos), Lisandro López (Belgrano), Tiago Palacios (Estudiantes) y Marcos Acuña (River) en la defensa; Ángel Di María (Rosario Central), Leandro Paredes (Boca), Federico Fattori (Argentinos) y Matías Fernández (Independiente Rivadavia) en la mitad de la cancha; Lucas Zelarayán (Belgrano) como enganche y Gabriel Ávalos (Independiente) como delantero central. En el banco sí aparece Beltrán (River), además de Sheyko Studer (Independiente Rivadavia), Francisco Álvarez (Argentinos), Mateo Del Blanco (Unión), Santiago Arias (Independiente), Aníbal Moreno (River), Julián Palacios (Unión), Nicolás Fernández (Belgrano) y Cristian Tarragona (Unión).

Santiago Beltrán no apareció como arquero titular del equipo ideal de la Liga Profesional. (Foto: Reuters) Los jugadores de Belgrano reclamaron por la ausencia de Adrián Sánchez, el 5 del Pirata, y también por la del arquero Thiago Cardozo. Los mendocinos pidieron por Sebastián Villa, de Independiente Rivadavia, entre otros ejemplos. El equipo ideal de la Liga Profesional no cayó bien entre los hinchas, quienes reclamaron la inclusión de jugadores como Adrián Sánchez y Thiago Cardozo





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