El Episcopado argentino clama por la paz y el fin de la agresividad política en un sentido homenaje al papa Francisco

Con la presencia de los principales referentes del oficialismo y la oposición, la Iglesia argentina conmemoró el primer año de la muerte de Francisco en Luján, mientras el Gobierno rendía tributo desde Jerusalén.

En un acto de profunda significación institucional y religiosa, el Episcopado argentino llevó a cabo una misa solemne en la Basílica de Luján con el objetivo de honrar la memoria del papa Francisco, a un año de su fallecimiento. La ceremonia, que se convirtió en un inusual punto de encuentro para sectores políticos antagónicos, fue presidida por monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Durante su homilía, el prelado lanzó una advertencia severa hacia el conjunto de la dirigencia nacional, instando a abandonar la hostilidad verbal y los gestos violentos que han permeado el debate público. Colombo reflexionó sobre la deuda pendiente que la sociedad y la Iglesia tienen con el legado del pontífice, lamentando la mezquindad histórica en la recepción de sus propuestas y exhortando a superar la indiferencia y la agresividad para construir un tejido social más cohesionado.

La presencia de figuras de alto rango, como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el titular de Diputados, Martín Menem, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, subrayó la importancia política del evento, a pesar de las tensiones latentes que caracterizan al escenario actual. El desarrollo de la misa estuvo marcado por una atmósfera de recogimiento, la cual se vio puntualmente alterada por cánticos de apoyo al papa provenientes de militantes de organizaciones sociales, lo que generó reacciones diversas entre los asistentes.

Kicillof, al retirarse de la Basílica, aprovechó la oportunidad para destacar la vigencia del mensaje de paz de Francisco, contraponiéndolo directamente a las dinámicas del mercado desenfrenado y las políticas de la ultraderecha. El mandatario provincial enfatizó que la solidaridad y la fraternidad deben ser los pilares que guíen la acción pública, sugiriendo que la clase política debería asumir estas enseñanzas con mayor seriedad y menos retórica vacía.

Mientras tanto, en la primera fila, los ministros del gabinete nacional, entre ellos Sturzenegger y Pettovello, mantenían una presencia institucional discreta, interactuando de manera protocolar en un entorno donde la liturgia buscaba ofrecer un respiro a la intensa confrontación partidaria. La notable ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien había confirmado su asistencia previamente, se convirtió en uno de los temas de conversación más comentados en los pasillos de la Basílica.

Paralelamente a las actividades en territorio argentino, el presidente Javier Milei realizó un gesto diplomático y simbólico desde el exterior al conmemorar el primer aniversario del fallecimiento de Jorge Bergoglio. Durante su visita a Israel, el mandatario se trasladó al Santo Sepulcro en Jerusalén, donde encendió una vela conmemorativa y dedicó un minuto de silencio en señal de respeto por la figura del primer Papa de origen argentino. Este gesto, plasmado además en el libro de visitas del recinto sagrado, representó el punto culmen de un homenaje global que buscó trascender las diferencias ideológicas.

La jornada en Luján, que culminó con el encendido de velas por parte de obispos y laicos frente a la imagen de Francisco, dejó como saldo una renovada invitación al diálogo y a la moderación. El Episcopado, a través de esta asamblea plenaria en Pilar y la misa central en Luján, ha reafirmado su voluntad de ser un actor clave en la pacificación del discurso público, marcando un hito en la memoria colectiva del país a pocos días de cumplirse el aniversario formal del deceso del pontífice en el Vaticano.





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