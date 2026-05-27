El entrenador de Racing desmiente rumores sobre su posible entrada en la vida política del club

El entrenador del Club Racing ha desmentido rumores sobre su posible entrada en la vida política del club. En un mensaje publicado en las redes sociales, el entrenador ratificó su compromiso con la Academia y rechazó ofertas para dirigir otros equipos.

El entrenador del Club Racing , después de su reciente despido, ha desmentido rumores sobre su posible entrada en la vida política del club. En un mensaje publicado en las redes sociales, el entrenador ratificó su compromiso con la Academia y rechazó ofertas para dirigir otros equipos.

Aclaró que su intención no es dedicarse a la política del club, pero está abierto a compartir momentos con los hinchas en el futuro. También expresó su deseo de encontrar un nuevo proyecto deportivo para seguir desarrollándose como director técnico de fútbol profesional. Enfatizó su compromiso con el club y su deseo de que el equipo logre sus objetivos en el 2026.

Por otro lado, el entrenador agradeció a los jugadores y al personal del club por su apoyo y cariño





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