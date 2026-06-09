El entrenador de la selección argentina se muestra enojado por un artículo publicado en un medio europeo

El entrenador de la selección argentina se mostró enojado por un artículo publicado en un medio europeo que afirmaba que el capitán Lionel Messi tenía injerencia en las formaciones de la Albiceleste. El rumor llegó hasta el técnico de Portugal, Roberto Martínez, quien desconocía el origen del malentendido.

El entrenador de la selección argentina se mostró enojado por un artículo publicado en un medio europeo que afirmaba que el capitán Lionel Messi tenía injerencia en las formaciones de la Albiceleste.

El rumor llegó hasta el técnico de Portugal, Roberto Martínez, quien desconocía el origen del malentendido. El entrenador de la selección argentina, que se mostró molesto por la publicación, aclaró que no tiene problema en decir que no hace nada que Lionel Messi no quiera, pero que decide cómo juega el equipo. Se refirió a la presencia de Messi en el próximo compromiso, donde se espera que juegue pero sin saber cuántos minutos tendrá.

Se estará hablando con él para no correr riesgos. El entrenador también se refirió a la publicación del artículo, que consideró de mal gusto y que tergiversó una información. Espera que haya sido una confusión y que se pueda sacar de ese artículo. Se refirió a la forma en que se trabaja con los jugadores y cómo se toman las decisiones en el equipo.

Aclaró que no tiene problema en decir que no hace nada que Lionel Messi no quiera, pero que decide cómo juega el equipo. Se refirió a la importancia de mantener la confianza y la comunicación con los jugadores. También se refirió a la forma en que se trabaja con los jugadores y cómo se toman las decisiones en el equipo.

Se espera que la selección argentina tenga un buen desempeño en el próximo compromiso y que Messi juegue un papel importante en el equipo





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