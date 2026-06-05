El entrenador de Honduras niega un pedido para cuidar a los jugadores de Argentina en el amistoso

El entrenador de Honduras, José Francisco Molina, negó un pedido para cuidar a los jugadores de Argentina en el amistoso que se llevará a cabo en Texas. Molina aseguró que tratarán a los jugadores de Scaloni con el máximo respeto y sin querer dañar a nadie, pero negó pedidos especiales a poco más de 10 días del debut de los campeones del mundo ante Argelia.

El entrenador de Honduras , José Francisco Molina, negó un pedido para cuidar a los jugadores de Argentina en el amistoso que se llevará a cabo en Texas.

Molina aseguró que tratarán a los jugadores de Scaloni con el máximo respeto y sin querer dañar a nadie, pero negó pedidos especiales a poco más de 10 días del debut de los campeones del mundo ante Argelia. La Selección Argentina tiene en fila dos amistosos en Estados Unidos, uno ante Honduras y otro ante Islandia.

Ante el primero de ellos, ante el combinado centroamericano el 6 de junio, el entrenador rival, José Francisco Molina, palpitó el cruce y aseguró que tratarán a los argentinos, negando así un pedido especial para evitar roces innecesarios. Lo haremos con el máximo respeto, sin querer dañar a nadie. Hay que jugar y no hay ninguna petición por parte de nadie en ese sentido.

La respuesta, claro, se dio ante la consulta acerca de si había existido un pedido desde el cuerpo técnico de Argentina de cuidar a los jugadores en el amistoso. Esto, sin embargo, fue rotundamente negado por el entrenador español.

De todas maneras, se espera que la cuestión para el cuerpo técnico del combinado nacional pasará por buscar un rival accesible, el 66° en el ranking de FIFA, con un historial favorable para la Albiceleste: tres victorias sobre tres enfrentamientos, con siete goles a favor y solo uno en contra. La última vez que se enfrentaron fue el 23 de septiembre de 2022, cuando Argentina ganó por 3-0, con dos goles de Lionel Messi y uno de Lautaro Martínez





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