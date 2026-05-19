El Enigma de Coghlan: A un año del hallazgo de Diego Fernández Lima y la investigación sobre Cristian Graf

Análisis detallado sobre la reapertura de la causa por el homicidio del adolescente Diego Fernández Lima, desaparecido en 1984 y hallado décadas después en el patio de un excompañero.

El caso de Diego Fernández Lima ha vuelto a sacudir los cimientos de la comunidad de Coghlan , marcando un año desde el hallazgo macabro que puso fin a cuatro décadas de incertidumbre.

El joven, que tenía apenas 16 años al momento de su desaparición en julio de 1984, fue localizado en las circunstancias más inesperadas: enterrado en el patio de una vivienda. Este descubrimiento no solo trajo un cierre doloroso para su familia, sino que también reabrió una herida profunda y puso en marcha una maquinaria judicial que lucha contra el tiempo y el olvido. La cronología de aquel fatídico 24 de julio es hoy la piedra angular de la investigación.

Diego había regresado del colegio y compartido el almuerzo con su madre, asegurando que se encontraría con un amigo. Tras pedir dinero para el transporte público, se le vio por última vez en la intersección de Rómulo Naón y Monroe. A pesar de que sus padres acudieron rápidamente a la Comisaría número 39 de la Policía Federal, la búsqueda fue infructuosa durante años.

La tragedia se profundizó cuando Juan Benigno Fernández, el padre del adolescente, quien dedicó su vida a rastrear el paradero de su hijo mediante folletos y rastreos personales, murió atropellado en un accidente mientras continuaba su incansable búsqueda. La mirada de la justicia se ha centrado ahora en Cristian Graf, un antiguo compañero de colegio de la víctima y residente de la propiedad donde fueron hallados los restos.

El proceso ha estado marcado por tensiones legales y contradicciones en los relatos del sospechoso. Aunque Graf ha negado sistemáticamente cualquier vínculo con el crimen, alegando desconocer cómo llegaron los restos al patio de su hogar, la fiscalía ha detectado inconsistencias que justificaron diversas medidas judiciales. En septiembre, la justicia ordenó una inspección exhaustiva del terreno, una medida que buscaba hallar evidencias físicas que el paso de casi cuarenta años podría haber degradado pero no eliminado.

La defensa de Graf ha intentado minimizar su implicación, argumentando que su cliente no está formalmente imputado sino bajo investigación, mientras que la familia de la víctima ha manifestado un fuerte rechazo ante cualquier intento de dilatar el proceso, apelando a las decisiones judiciales para asegurar que no haya impunidad. En los últimos meses, la causa ha tomado un giro significativo al ser caratulada como homicidio simple, impulsando nuevas diligencias.

En mayo de este año, agentes de Gendarmería llevaron a cabo un allanamiento en la residencia de Graf, buscando indicios materiales que permitieran reconstruir los hechos ocurridos en 1984. Uno de los pilares de esta nueva etapa ha sido el testimonio de Daniela Barreiro, exesposa del sospechoso, quien brindó detalles reveladores sobre reformas estructurales realizadas en la vivienda en el pasado. Estas modificaciones podrían haber sido utilizadas para ocultar el cuerpo o borrar rastros del crimen.

Además, la fiscalía ha convocado a diversos amigos y allegados de Graf, cuyas declaraciones se han extendido durante horas en audiencias judiciales. A pesar de la ausencia de huellas digitales, cámaras de seguridad o registros electrónicos debido a la época del suceso, los investigadores están analizando comunicaciones actuales y chats entre el entorno del sospechoso para hallar cabos sueltos.

El juez Alberto Litvack ha mantenido la zona bajo una medida de 'no innovar' para preservar cualquier posible evidencia futura, mientras la familia de Diego aguarda que la verdad finalmente emerja de la tierra de Coghlan





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