El emotivo presente de Luisito de Cuestión de Peso y la milagrosa recuperación de su esposa Noelia

Luis Zerda compartió un conmovedor mensaje sobre el estado actual de su mujer, Noelia, tras atravesar un cuadro crítico de salud luego de una cirugía bariátrica. La pareja celebra hoy su resiliencia.

La historia de superación que protagonizan Luis Zerda, conocido popularmente como Luisito de Cuestión de Peso, y su esposa Noelia , ha capturado la atención de miles de seguidores que han seguido de cerca el difícil camino que han tenido que transitar juntos. Tras el complejo proceso de salud que atravesó Noelia , quien se sometió a una cirugía bariátrica en agosto de 2024, su realidad se transformó en una lucha constante por la supervivencia.

La joven debió enfrentar una internación prolongada en terapia intensiva durante dos meses, periodo en el cual el miedo a perderla fue el sentimiento predominante para Luis, quien no dudó en acompañarla en cada instante de dolor. Este proceso no solo afectó su salud física, sino también su estado anímico, sumergiéndola en episodios depresivos y cuadros severos de desnutrición que pusieron en riesgo su vida de manera crítica. Recientemente, a través de sus redes sociales, Luisito compartió un emotivo mensaje que refleja el presente de la pareja. En una publicación de Instagram, el exconcursante del reality transmitió un mensaje de gratitud y esperanza. Acompañando una fotografía de ambos compartiendo un café en la vereda, relató un intercambio profundamente revelador. Noelia expresó con cierta sorpresa que se siente cada vez más delgada, ante lo cual Luis respondió reafirmando su amor incondicional, asegurándole que la ve hermosa y radiante todos los días. Estas palabras no son simplemente un cumplido, sino el reflejo de un vínculo que se ha fortalecido bajo la presión de la adversidad. Luis reconoce que el cambio en la actitud de Noelia ha sido un factor determinante en su proceso de mejoría, permitiendo que hoy puedan disfrutar de momentos de calma y normalidad después de tanto tiempo de angustia y hospitales. El testimonio de Luisito sobre los días más oscuros de este proceso permite dimensionar la gravedad de lo vivido. Recordó momentos en los que Noelia, agotada físicamente y superada por el dolor, llegó a despedirse, sintiendo que su cuerpo no podía resistir más las secuelas de la intervención. Sin embargo, en ese punto de inflexión, la promesa de apoyo mutuo fue el pilar que evitó que la situación terminara en tragedia. Luis enfatizó que, aunque ella contaba con preparación psicológica previa a la operación, la realidad postquirúrgica suele presentar desafíos impredecibles para los cuales nadie está totalmente listo. Hoy, afortunadamente, el panorama es mucho más alentador, marcando una etapa de resiliencia donde el amor propio y el apoyo de su pareja han permitido que Noelia encuentre, finalmente, un rayo de luz en medio de un proceso de sanación que sigue adelante, paso a paso, con la esperanza de un futuro mejor para toda la familia





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