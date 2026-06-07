El emotivo minuto de silencio de Lali en River por las víctimas de femicidio

Durante su show en el Estadio River Plate, Lali Espósito pidió un minuto de silencio en memoria de Agostina y Dulce, adolescentes asesinadas, y por todas las víctimas de violencia machista.

Lali Espósito ofreció un emotivo momento durante su debut en el Estadio River Plate , cuando detuvo su concierto para pedir un minuto de silencio por las víctimas de femicidio.

La artista, en medio del show, se paró sobre la pasarela central del escenario, con las luces apagadas, y se dirigió al público con un mensaje conmovedor. Recordó a Agostina y Dulce, dos adolescentes asesinadas recientemente en Argentina, cuyos casos conmocionaron a la sociedad. Lali mencionó que su gesto era también por todas las víctimas de violencia machista, especialmente aquellas que el gobierno actual niega.

El público, que llenaba completamente el estadio, respondió de manera unánime, sumándose al silencio que duró aproximadamente un minuto. Fue un momento de alta carga emocional, donde se sintió el dolor colectivo por las pérdidas y la lucha contra la violencia de género. El show de Lali en River, que formó parte de su gira "Obsesión", ya había sido anticipado como un hito en su carrera.

La cantante había compartido en redes sociales imágenes de su preparación, incluyendo un buzo con una ilustración inspirada en el Indio Solari, a quien dedicó un especial homenaje. Sin embargo, el pedido de silencio se convirtió en el punto más comentado de la noche. Las víctimas mencionadas, Agostina y Dulce, tenían 14 y 15 años respectivamente, y sus asesinatos ocurrieron en contextos de violencia familiar y de género.

Estos casos reavivaron el debate sobre la necesidad de políticas públicas efectivas para prevenir femicidios y proteger a las mujeres y niñas. El gesto de Lali no pasó desapercibido en las redes sociales, donde miles de usuarios aplaudieron su valentía y sensibilidad. Muchos destacaron que la artista usó su plataforma para visibilizar una problemática que suele ser ignorada o minimizada.

Además, recordaron que no es la primera vez que Lali se pronuncia sobre temas sociales; anteriormente había participado en campañas contra la violencia de género y a favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+. En un país donde los femicidios continúan siendo una realidad alarmante, con un promedio de una mujer asesinada cada 30 horas, acciones como esta contribuyen a mantener la conciencia colectiva y exigir justicia.

La noche en River quedó grabada no solo por la música, sino por ese minuto de silencio que resonó como un grito de lucha





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